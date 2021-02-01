Цены на электроэнергию будет регулировать государство

Правительство внесло изменения в постановление Кабмина № 341. Фото: pexels.com

Кабинет министров разрешил государственное регулирование цен на электроэнергию в Украине.

Для этого правительство внесло электрическую энергию в список социально значимых товаров, сообщается в постановлении Кабмина № 64 от 1 февраля 2021 года.

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Этим документом правительство внесло изменения в постановление Кабмина № 341 от 22 апреля 2020 года.

"Перечень товаров, имеющих существенную социальную значимость, утвержденный постановлением КМУ от 22 апреля 2020 года номер 341 (Официальный вестник Украины, 2020 год, номер 39, статья 1273), дополнить абзацем следующего содержания: "электрическая энергия", - говорится в тексте постановления.

Украина возобновила импорт электроэнергии из России. 1 февраля с 12:00 до 15:00, а также с 20:00 до 21:00 планируется поставлять по 200 МВт-ч каждый час.