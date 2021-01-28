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четверг, 28 января 2021 17:22

Цены на бензин значительно выросли: на сколько подорожает топливо

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Цены на бензин значительно выросли: на сколько подорожает топливо
Ценники увеличились на гривну. Фото: pexels.com

В Украине началось подорожание топлива. Ценники увеличились на гривну.

Вечером 27 января сети АЗС группы "Приват" повысили цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л, сообщает "Сегодня".

Бензин марки А-92 на АЗС сети "Приват" подорожал с 21,95 грн/л до 22,95 грн/л. А-95 - с 22,95 грн / л до 23,95 грн/л. На станциях Укрнафты бензин дороже на 5 коп./л - 23,00 грн/л за А-92 и 24,00 грн/л за А-95. Цена на дизельное топливо установлена на одном уровне на всех станциях группы - 24 грн/л.

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Последний раз "Приват" просматривал цены 26 октября 2020 года. У конкурентов за это время они повысились примерно на 1-1,5 грн/л.

Эксперты говорят, что повышение цен украинского производителя приведет к немедленному росту. Согласно прогнозам, к началу февраля, бензин А-95 будет стоить 25,5-27 грн/л, А-92 - 24,5-26 грн, дизтопливо - 25-26,5 грн.

На украинских заправках подорожали бензин и дизель. Январское подорожание топлива вызвано декабрьским ростом цен на нефть.

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