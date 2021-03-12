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пятница, 12 марта 2021 16:58

Цены на бензин прыгнули вверх: как подорожало топливо

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Цены на бензин прыгнули вверх: как подорожало топливо
Средняя цена бензина марки А-92 составляет 27,35 грн/л. Фото: pexels.com

За неделю розничные сети АЗС подняли стоимость бензинов и дизельного топлива на 10-50 коп./л,

Средняя цена бензина марки А-92 составляет 27,35 грн/л, бензин марки А-95 стоит 28,35 грн/л. сообщает Enkorr.ua.

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В сети SOCAR бензины подорожали на 50 коп./л, А-92 - до 30,48 грн/л, А-95 - до 31,48 грн/л. ГП осталось на прежнем уровне -29,98 грн/л.

На 30-50 коп./л бензина и ДТ подорожали в Полтавской сети "Автотранс": цена "двойки" возросло до 25,60 грн/л, "пятерки" - до 26,60 грн/л, дизтоплива - до 24 , 20 грн/л.

На станциях KLO бензины подорожали на 20 коп./л, ДТ - на 10 коп./л. Chipo подняла цены на 26-34 коп./л. AMIC, BVS, SUNOIL, "Овис" подняли цены в пределах 10-50 коп./л.

В Украине замедлился рост цен на бензин. В то же время из-за роста стоимости нефти в дальнейшем цены на топливо должны еще повыситься.

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