Цены на автогаз продолжают бить рекорды

Стоимость горючего достигла 15,28 грн. Фото: unsplash

В течение последней недели средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 35 коп/л.

Стоимость горючего достигла 15,28 грн, передает данные ежедневного мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы А-95" enkorr.

В сетях ОККО и WOG за неделю продукт подорожал на 50 коп/л, до 15,99 и 15,98 грн/л. На 50 коп/л автогаз подорожал на станциях KLO, "Параллель" и Motto. На 40 коп/л, до 15,98 грн/л, подняла цены сеть SOCAR.

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"Автотранс", BVS, Chipo, Prime, "БРСМ-Нафта", "Авантаж 7" увеличили цифры ценников на автогаз на 25-60 коп/л.

Консолидированная сеть АЗС "Привата" 18 февраля перешла к снижению розничных цен на автогаз в среднем на 5-7 коп/л, до 14,69-14,71 грн/л. Наибольшее падение цен в этой сети зафиксировано в Волынской области, где ресурс подешевел на 35 коп/л - до 14,40 грн/л. В Житомирской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях снижение цены составило 30 коп/л, в других регионах - 10 коп/л.

На предыдущей неделе средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 1,17 грн/л до 14,95 грн.