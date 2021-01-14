Цену на газ для украинцев обсудили с МВФ

В МВФ обеспокоены ценой на газ для украинцев. Фото: Reuters

Правительство провело встречу с Международным валютным фондом,

Было заявлено о необходимости поиска компромисса по тарифам на газ, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram.

"Позиция нашего правительства: рынок газа в Украине должен работать. К сожалению, некоторые игроки рынка продолжают злоупотреблять положением, от чего страдают украинцы", - отмечает он.

Поэтому, необходимо "найти компромисс, уже сегодня защитит людей и поможет рынка газа развиваться в будущем".

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Напомним, миссия МВФ возобновила работу в Украине. Представители Фонда дистанционно обсудят с властями Украины последние экономические события, а также меры и реформы, необходимые для завершения 1-го пересмотра.