Цена на газ выросла до максимума за последние 13 лет

В Европе цена на газ достигла 13-летнего максимума - 29,575 евро за МВт/ч.

"Стоимость газа на европейском хабе TTF достигла 13-летнего максимума", - сообщил генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон в Фейсбуке.

Цена выросла почти в 6 раз с лета прошлого года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина будет получать деньги за транзит газа даже при остановке его Россией - Витренко

В конце марта 2021 года Европа завершила рекордный сезон отбора газа из подземных хранилищ. Всего к концу сезона из ПХГ был поднят почти 69 млн куб. м, что на 24 млрд куб. м больше, чем годом ранее. Зато должен был начаться сезон закачки природного газа в газохранилища - газовщики для компенсации рекордного отбора должны закачать почти такой же объем газа в хранилища. Это окажет поддержку импорта всем направлениям: и трубами, и в сжиженном вид, для чего нужно увеличить предложение. Но российский Газпром, как монопольный поставщик газа в Европу, отказывается увеличить предложение через украинский газопровод.