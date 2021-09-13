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Цена на газ в Европе превысила $750

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Цена на газ в Европе превысила $750
Рост цен связывают со слабыми темпами заполняемости подземных хранилищ.

Цена на газ на главном европейском хабе TTF достигла отметки $750 за тысячу кубометров.

Цены обновляют рекордные значения уже несколько дней подряд. Об этом свидетельствуют данные торговой сессии на лондонской бирже ICE, передает РБК-Украина.

На торгах стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла $751,17 за тысячу кубометров или 61,565 евро за МВт*ч.

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Рост цен на газ в Европе связывают со слабыми темпами заполняемости подземных хранилищ. Еще одной причиной называют отказ российского "Газпрома" бронировать дополнительные мощности украинского транзита.

США обеспокоены из-за угрозы энергетической безопасности Европы, которая может попасть в газовую зависимость от России уже этой зимой. РФ недопоставленного газ. Это привело к высоким в истории цен.

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