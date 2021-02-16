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вторник, 16 февраля 2021 13:38

Цена на автогаз достигла рекордной отметки

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Цена на автогаз достигла рекордной отметки
В течение всего февраля стоимость автогаза на АЗС будет высокой. Фото: unsplash

На выходных розничная цена автогаза пересекла отметку 15 грн. Литр стоит в среднем 15,08 грн.

"Главным образом автогаз дорожает из-за повышения мировых цен на нефть. Она довольно долго держится на высоких отметках. Наблюдаем, что цена на автогаз дошла до пика. В дальнейшем, если котировки нефти не изменятся, есть потенциал роста до 16 гривен за литр", - рассказал Gazeta.ua аналитик "Консалтинговой группы А-95" Артем Куюн.

По его словам, Украина интегрирована в мировое энергетическое пространство.

"Подорожание автогаза в Европе началось во второй половине декабря, а в середине января уже было в Польше. У нас начали подниматься цены в начале февраля. То есть прошел месяц после начала мировых тенденций. Все зависит от характера движения цен на нефть, но на быстрое удешевление я бы не рассчитывал", - убежден Артем Куюн.

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Эксперт добавляет, что если бы у нас было собственное большое производство, тенденции подорожания затрагивали бы нас позже и в меньшей степени.

"Цена на границе достигла рекордной отметки за несколько лет. По этой цене газ к нам заезжает. Пока запасы обновятся, пройдет примерно 2 недели. Ценообразование на большое количество газа не оперативное, а среднемесячное. То есть он заходит по импортным контрактам, и на него выставляется средняя цена за месяц. В результате в течение всего февраля стоимость автогаза на АЗС будет высокая", - говорит эксперт.

За прошедшую неделю средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 1,17 грн/л.

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Дата
16
февраля

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