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суббота, 07 декабря 2019 16:53

Цена картошки обвалится до полутора гривен за килограмм

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Цена картошки обвалится до полутора гривен за килограмм

В следующем году цены на товарный картофель могут упасть до критически низких. Уже сегодня производители картофеля озвучивают худшие прогнозы - до полутора гривен за килограмм. Об этом сообщает Kurkul.com.

В этом году в сезон сбора урожая картофеля цена за один килограмм товарного продукта доходила до 12-ти гривен. Перекупщики в селах не могли заполнить фуры картофелем, поскольку она не родила в большинстве домохозяйств. Главной причиной слабых урожаев считают аномальную засуху. Однако на украинский рынок зашла иностранная картошка.

Фермер Григорий Ткаченко, рассказывает, что больше неурожаям украинского картофеля радуются белорусы и россияне.

"Я разговаривал с белорусами, так они в восторге от нашей политики - мы им дали возможность заработать на нас. В следующем году белорусы намерены серьезно увеличить посевные площади под эту культуру. Понятно, что под видом продукции из Беларуси к нам идет и картофель из России", - рассказывает фермер.

В фермерском хозяйстве "Напоровское" урожай считают значительно хуже чем в прошлые годы, однако цена на продукцию с горой перекрыла всех расходы. В целом средний урожай здесь составил около 30 т / га.

"Картошка рентабельна всегда, но в этом году она очень рентабельна. Связано это, разумеется, с неурожаем", - говорит Григорий Ткаченко.

Для большинства фермеров картофель - не основная культура, ее выращивают те, кто имеет соответствующее оборудование и технологии. Однако отечественная картошка - вне конкуренции в качестве с той же белорусской или российской, утверждают производители.

"Картофель - это стратегическая культура, поэтому никогда нет проблем с ее реализацией, есть проблемы с ценой. Белорусская и российская картошка не конкурентнее нашей, они не могут дать такое качество, как даем мы. Они дают вал, но не качество", - объясняет фермер.

Вместе с тем, из-за импорт от соседей эксперты прогнозируют в следующем году обвал цен на картофель - до полутора гривен за килограмм. В перспективе это может привести к еще большим сокращений посевов под картофель и появления дешевой импортной продукции.

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В сентябре этого года цены на украинский картофель на рынках доходили до 20 гривен за килограмм.

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07
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