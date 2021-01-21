Цена Bitcoin резко обвалилась

Цена биткоина упала на 10%. Фото: Reuters

Цена криптовалюта Bitcoin резко снизилась и закрепилась ниже $32 тыс.

Падение с начала нынешнего времени составило 10,6%. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.

Падение в сутки составил почти 62 млрд долларов. Его доля занимает более 70% от всего глобального рынка криптовалюта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как выводить Биткоин на карту Приват

В последние месяцы курс Bitcoin демонстрировал рекордный рост. При этом аналитики крупнейшего американского банка JPMorgan прогнозируют, что биткоин в долгосрочной перспективе может подорожать до $146 тыс.

Директор по инвестициям Guggenheim Partners Скотт Майнерд прогнозирует, что курс биткоина вырастет до $400 тыс. Скорее всего ситуация будет развиваться как после завершения эпидемии испанского гриппа 1918 года, когда экономика начала бурно расти.