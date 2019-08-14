Чем дешевый доллар угрожает Украине

Осенью курс вырастет до 27-28 грн/долл. Фото: Depositphotos

Сегодня экономически обоснованный курс составляет 28 грн/долл. Все, что выше - девальвация национальной валюты. Все, что ниже - негативно влияет на экспортеров и поступления в госбюджет, рассказал Gazeta.ua финансовый эксперт Алексей Кущ.

"В бюджете более 400 миллиардов гривен завязано на курсе доллара. Речь идет о налоге на добавленную стоимость, который начисляют на импортные товары, и таможенные пошлины. Укрепление гривни на 5% - это недополучение минимум 20 миллиардов гривен. У нас же отсутствует внутренняя системно экономическая политика. Платежеспособность населения на низком уровне. Экспортная выручка металлургического комплекса за первое полугодие 2019-го упала на 7%. При таких условиях стремительное укрепление гривны способствует замедлению темпов экономического роста", - объясняет экономист.

По его словам, сейчас курс валют искусственный. С одной стороны, Нацбанк создает дефицит гривны, потому что выпускает депозитные сертификаты. С другой - Минфин продает краткосрочные облигации внутреннего государственного займа под высокие проценты.

"Колебание курса, которое имеем, вносит на рынок фактор неопределенности. Инвесторам надо четкие горизонты планирования. В идеале на 2-3 года. У нас же доллар прогнозируют максимум на 3-6 месяцев. Но и фиксированный курс тоже ошибка. Украине необходима политика "курсового коридора". Надо установить рамки, в который может колебаться курс доллара", - объясняет Алексей Кущ.

Он добавляет, что осенью курс вырастет до 27-28 грн/долл. Валюта подорожает больше, если в мире подешевеет металл, железная руда и начнется новый кризис.

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По словам финансового аналитика Алексея Лупоносова, искусственно сдерживать доллар власть сможет до марта 2020-го. Далее начнем терять золотовалютные резервы. Придется брать очередной транш.

"Крепкая гривна приводит к тому, что украинские товары становятся дороже даже в долларах. Они теряют ценовую конкуренцию, а объемы продаж падают. Так, товары повседневного спроса и продукты стоят на 7% дороже, чем в Польше, свидетельствует официальная статистика. Это произошло, потому что гривну укрепили, а цены никто не опустил. Они наоборот выросли", - объясняет Лупоносов.

Рекордно дешево доллар стоил 1 августа - 25,02 грн/долл. Такой курс был еще в январе 2016-го. На 14 августа официальный курс составляет 25,14 грн/долл. Обменники покупают валюту по 25,25 грн/долл. Продают - по 25,33 грн/долл.