Чем дешевый доллар грозит Украине

Укрепление гривни надо использовать для проведения реформ, развития внутреннего рынка и выпуска украинских товаров. Фото: Волинські Новини

Занижение курса доллара, чтобы укрепить американские экспортные позиции, может повлиять на цены на внешних рынках, говорит финансовый аналитик Алексей Кущ.

"После одного заявления о намерении ФРГ снизить учетную ставку сырьевые рынки уже отреагировали ростом цен. Для Украины это не очень хороший сигнал. Поэтому политика "дешевого доллара" будет иметь побочный эффект - рост цен на сырье", - объясняет экономист, передает Сегодня.

Он добавляет, что американцы не боятся роста цен - у них есть запасы газа и нефти.

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Украина не только покупает энергоресурсы, но и экспортирует немало сырья. Поэтому дешевый доллар может сыграть в пользу Украины.

"Дешевый доллар - это крепкая гривна. Здесь вопрос в том, как мы используем прочную гривну. Например, для проведения экономических реформ, развития внутреннего рынка и насыщения его украинскими товарами, выпуска украинских товаров. Можно, наоборот, увязнуть в импорте. Ведь с прочной гривной мы становимся идеальной страной для импорта. Импортные товары вообще могут захватить внутренний рынок. Тогда Украина превратится только в экспортера кукурузы, металла и руды", - говорит руководитель инвестиционной компании Владимир Позний.

Национальный банк Украины на 15 июля установил курс доллара на уровне 25,76 грн. Это на 4 коп. меньше, чем было перед выходными. Евро подешевел на 13 коп. Стоит 28,98 грн.