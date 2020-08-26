Частная украинская компания "Газкомтрейд" вошла в топ-5 газовых импортеров Украины

На первую пятерку крупнейших частных импортеров пришлось 70% всего поставленного из ЕС газа. Фото: gascomtrade.com.ua

Украинская частная компания "Газкомтрейд" вошла в топ-5 самых больших газовых импортеров. Компания импортировала 263 млн куб м газа за первую половину 2020 года.

Об этом в статье "Кто продает газ Украине? 30 импортеров топлива", опубликованной на сайте "Цензор.Нет" заявил журналист Юрий Винничук

"В январе-феврале 2020 года импортеры газа из Европы в Украину провели через таможню 3,74 млрд куб м газа. К этому числу относится нерастоможенный газ, который был поставлен в 2019 году и находился в подземных хранилищах "Укртрансгаза", а также топливо поставлено в 2020 году", - говорится в публикации.

При этом, пишет автор, в январе-июне через украинскую таможню импортный газ провело более 30 международных трейдеров. В течении шести месяцев 2020 года импортный газ из Европы, который прошел через таможню, получали примерно 40 компаний.

"Без учета объема НАК "Нафтогаза" в 523 млн куб м газа, они купили у европейцев 3,2 млрд куб м. Таким образом, частные импортеры обогнали государственную компанию по объемам поставок газа по реверсу, в том числе и по виртуальному (купленный европейцами у РФ газ перепродавался сразу в Украине без физического захода в территорию ЕС)", - отметил Винничук.

Согласно публикации, на первую пятерку крупнейших частных импортеров пришлось 70% всего поставленного из ЕС газа.