Части украинцев повысят пенсии: как посчитать размер надбавки

Для надбавок будут учитывать страховой стаж украинцев и размер зарплаты. Фото: pixabay

С 1 апреля около 2,7 млн работающих пенсионеров начнут получать повышенные пенсии.

Пересчет выплат проведут автоматически, пишет "Апостроф".

Для надбавок будут учитывать страховой стаж украинцев и размер зарплаты. Повышенную пенсию будут выплачивать при наличии 2 лет дополнительного стажа. Общий стаж должен составлять 30 лет для женщин и 35 для мужчин.

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Размер пенсии будут считать так:

Пенсия = средняя зарплата х трудовой, страховой, стаж х индивидуальный коэффициент заработка. Трудовой стаж считается в процентах: 1 год = 1%.

Если работающий пенсионер зарабатывает меньше, чем до выхода на пенсию, при пересчете будет учтен только дополнительный стаж, а новая, более низкая зарплата - нет.

Например, женщина-пенсионер, 61 год, получает пенсию 2 тыс. грн. Ее трудовой стаж при назначении пенсии - 30 лет. В формуле расчета изменится коэффициент стажа - с 0,3 на 0,32, плюс будет доплата за 2 года сверхнормативного стажа. Получим повышение пенсии на 168 грн или до 2168 грн.

В Украине с 1 апреля повысят пенсионный возраст для женщин.