Части пенсионеров повысят выплаты: кто и сколько получит

Дополнительную выплату к пенсии в размере 400 грн украинцы в возрасте от 75 лет получат с 1 октября.

Автор: Елена Луценко Дополнительные выплаты по 400 грн для пенсионеров старше 75 лет ввели впервые

В марте провели индексацию для большинства украинских пенсионеров. Выплаты выросли на 11% для 8 млн человек.

"В апреле этого года была проведена индексация пенсий для работающих пенсионеров. Они получили обновленные выплаты. Кроме того, повышаются минимальные пенсионные выплаты вместе с повышением прожиточного минимума июля и 1 декабря этого года. В прошлом году правительство впервые ввело программу доплат пенсионерам старше 80 лет. Теперь они ежемесячно дополнительно получат по 500 гривен. 1 октября так же впервые будут введены дополнительные выплаты по 400 гривен для пенсионеров старше 75 лет", - рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

14 июля подняли пенсии для военных.

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"Доплаты по две тысячи гривен будут начислены людям уже за июль. В целом такие доплаты коснутся почти 400 тысяч человек. И это справедливая сумма с учетом того, что выплаты другим пенсионерам индексировались, а военным пенсионерам - нет", - подытожил Шмыгаль.

Повышение пенсий на 400 грн для украинцев в ​​возрасте от 75 лет перенесли на октябрь. Эти средства люди должны были получить с 1 июля. Надбавку к пенсиям перенесли из-за нехватки средств в госбюджете, сообщила министр соцполитики Марина Лазебная в интервью Радио Свобода.