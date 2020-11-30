Бюджет-2021 не предусматривает поддержку медиков, учителей и армии

В новом документе блокируется увеличение зарплат учителям и врачам. Фото: pexels.com

В госбюджете-2021 не заложена поддержка медицинских работников и педагогов, а также повышение обороноспособности Украины. Об этом заявила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

По словам народного депутата, в новом документе блокируется увеличение зарплат учителям и врачам, сообщает Obozrevatel.

"Бюджет 2021 года - это бюджет эпохи бедности. И там не предусмотрены ни доплаты врачам, ни обещанные доплаты учителям. В следующем году мы будем иметь серьезный отток учителей средних школ. И об этом стоит позаботиться" - убеждена Геращенко.

Она также отметила, что уже даже министр здравоохранения обращает внимание на критическую ситуацию с медицинскими кадрами.

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"Заявление министра Степанова, что уже 34 тысяч врачей уволились с работы, потому что в больницах нет кислорода, защитных средств, доплат и страхования шокирует. И в это время Верховная Рада игнорирует законопроект об обязательном страховании без бюрократических преград всех врачей, которые были инфицированы коронавирусом ", - отметила нардепка.

Впрочем, наиболее критическая ситуация в бюджете, касается армии.

"Шокирующая информация, что сейчас происходит в Вооруженных силах. В зиму заходят без топлива, сорван тендер на закупку дизеля, форму уже берут зимнюю из стратегических запасов, не использованы 10 миллиардов, которые должны были пойти на обеспечение Вооруженных сил в этом году", - отметила депутат.

Также Ирина Геращенко обратилась к властям с призывом освободить от должности министра обороны Андрея Тарана.

Проект государственного бюджета на 2021 год в Верховной Раде планируют рассмотреть на внеочередном заседании на следующей неделе.