Бюджет-2020: на что выделили больше денег, на что – урезали

В Государственном бюджете Украины на 2020 год заложили увеличение расходов на НСТУ, СНБО, ГБР, НАБУ и тому подобное.
Это можно проследить в презентационных материалах, которые раздал народный депутат, пишет Цензор.Нет
Расходы могут увеличить:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Маркарова планирует рост ВВП на 5-7% ежегодно
на обслуживание деятельности президента расходы увеличат на 3,8% до 983, 3 млн грн
на НСТУ до 2,01 млрд грн (+ 100%)
на ГБР до 1,9 млрд грн (+ 71,2%)
на МВД до 83,8 млрд грн (+ 0,8%)
на СБУ до 9,45 млрд грн + 0,5%)
на СНБО до 28,16 млрд грн (+15 749,1%)
на ГПУ до 7,6 млрд грн (+ 5,5%)
на НАБУ до 1,03 млрд грн (+ 19,7%)
на НАПК до 812 млн грн (+ 7,1%)
на АРМА до 278 млн грн, (+ 16,2%)
на Государственную судебную администрацию к 14,6 млрд грн (+ 3,6%)
Сократят расходы:
на подготовку кадров высшими учебными заведениями - 27,6 млрд грн (-12%)
на Малую академию наук, внешкольное образование в 175,2 млн грн (-13%)
на субвенцию на жилье для детей-сирот в 431,3 млн грн (- 40%).
Перед представлением проекта государственного бюджета-2020 ко второму чтению соберут Совет национальной безопасности и обороны.
Комментарии