Бюджет-2020: на что выделили больше денег, на что – урезали

Расходы увеличили на НСТУ, СНБО, ГБР, НАБУ. Фото: www.rbc.ua

В Государственном бюджете Украины на 2020 год заложили увеличение расходов на НСТУ, СНБО, ГБР, НАБУ и тому подобное.

Это можно проследить в презентационных материалах, которые раздал народный депутат, пишет Цензор.Нет

Расходы могут увеличить:

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на обслуживание деятельности президента расходы увеличат на 3,8% до 983, 3 млн грн

на НСТУ до 2,01 млрд грн (+ 100%)

на ГБР до 1,9 млрд грн (+ 71,2%)

на МВД до 83,8 млрд грн (+ 0,8%)

на СБУ до 9,45 млрд грн + 0,5%)

на СНБО до 28,16 млрд грн (+15 749,1%)

на ГПУ до 7,6 млрд грн (+ 5,5%)

на НАБУ до 1,03 млрд грн (+ 19,7%)

на НАПК до 812 млн грн (+ 7,1%)

на АРМА до 278 млн грн, (+ 16,2%)

на Государственную судебную администрацию к 14,6 млрд грн (+ 3,6%)

Сократят расходы:

на подготовку кадров высшими учебными заведениями - 27,6 млрд грн (-12%)

на Малую академию наук, внешкольное образование в 175,2 млн грн (-13%)

на субвенцию на жилье для детей-сирот в 431,3 млн грн (- 40%).

Перед представлением проекта государственного бюджета-2020 ко второму чтению соберут Совет национальной безопасности и обороны.