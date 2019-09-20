Бюджету посвятят заседание СНБО

Расходы на безопасность и оборону распределят по решению СНБО.

Перед представлением проекта государственного бюджета-2020 ко второму чтению соберут Совет национальной безопасности и обороны.

Об этом сказала министр финансов Оксана Маркарова в Верховной Раде.

"Ко второму чтению, безусловно, будут перераспределены эти расходы, которые сейчас стоят на отдельной программе. Бюджетный кодекс говорит, что все расходы на безопасность и оборону, это 15 распорядителей, должны быть распределены по решению СНБО. Это заседание СНБО будет проведено до того, как мы будем подавать бюджет ко второму чтению", - рассказала министр.

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15 сентября Кабинет министров подал в Верховную Раду проект бюджета на 2020 год. Курс гривны на конец следующего года прогнозируют 28,2 за доллар. Рост экономики ожидается на уровне 3,3%.