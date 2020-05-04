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понедельник, 04 мая 2020 13:30

Бюджет не получил прогнозируемых доходов: почему

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Бюджет не получил прогнозируемых доходов: почему
Больше всего бюджет недополучил таможенных поступлений. Фото: НБУ

По итогам апреля 2020-го в государственный бюджет не поступило 11,6% от запланированных налоговых платежей.

Ожидали поступления в размере 117,59 млрд грн. Фактически бюджет получил 103,95 млрд грн, передает Государственная казначейская служба.

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Больше всего бюджет недополучил таможенных поступлений - 11,21 млрд грн, или 36,4% от плана. Это связано с более крепким курсом гривны, чем заложили в бюджет. Кроме того, на таможенные поступления повлияло сокращение объемов импорта.

За 4 месяца 2020-го бюджет недополучил 41,39 млрд грн запланированных доходов в виде налогов.

В апреле 2019-го в государственный бюджет поступило 111,94 млрд грн налоговых доходов.

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