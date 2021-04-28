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"БРСМ-Нафту" атаковал "картель" из-за отказа повышать цены - Мельничук

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&quot;БРСМ-Нафту&quot; атаковал &quot;картель&quot; из-за отказа повышать цены - Мельничук
Руководитель "БРСМ-Нафта" Александр Мельничук: "Мы другие и не будем грабить украинцев"

Приоритеты "БРСМ-Нафты" — адекватная ценовая политика, комфорт водителей и качественные попутные сервисы. Из-за этого преимущества компания подвергается атакам со стороны конкурентов.

Об этом заявил директор департамента стратегического маркетинга и инноваций "БРСМ-Нафта" Александр Мельничук в интервью "Новому времени".

"Чтобы быть вежливыми по отношению к конкурентам, мы не говорим, что мы лучшие. Мы — другие. Это подтверждает наш слоган: "TURBOTA PRO людей и авто". На первый план мы выводим дополнительные сервисы и комфорт посетителей", — сказал Мельничук.

Например, по словам Мельничука, компания предложила украинскому рынку новый формат полноценного маркета с заправкой.

"Проект Good Market — это одна локация, где можно заправиться, купить продукты питания, товары для дома и авто. При этом, в отличие от других АЗС, цены в магазинах "БРСМ-Нафта", как в обычных супермаркетах. Компания активно развивает собственный импорт и постоянно расширяет комплекс услуг. Зарядными станциями для электромобилей оснащены 10 АЗС, до конца года они появятся еще на 23-х. На 7 АЗС установлены мойки самообслуживания, на 45 — почтоматы "Новой почты". При этом сеть придерживается демократичной ценовой политики. Стоимость топлива заметно ниже, чем на других АЗС, работает система прямых и моментальных скидок, компания единственная в Украине предлагает водителям заправку в рассрочку", — отметил директор департамента стратегического маркетинга и инноваций.

По мнению Мельничука, именно этим обусловлена пиар-кампания против "БРСМ-Нафты", которую заказали "конкуренты с самыми высокими ценами на стелах".

"Это картельный сговор сетей, которые правят бал на рынке и пытаются любым способом отвадить потребителей от тех трейдеров, кто держит разумные и честные цены… Мы неудобны конкурентам, которые прямо требовали от нас разными угрозами повышения цен",— сказал Мельничук.

Маржу некоторых сетей по 7−11 грн с литра он назвал грабежом не только автомобилистов, но и всех украинцев, поскольку цена топлива заложена в стоимость абсолютно всех товаров и услуг.

"Наша маржа существенно ниже — у нас другие аппетиты. Повторюсь: мы — другие. И не хотим лезть в острый кризисный период в карманы наших сограждан, забирая у них последние копейки. Именно поэтому мы указываем на стелах честную и обоснованную стоимость топлива, а не завышенную ради сверхприбылей", — заявил Мельничук.

Он также опроверг обвинения конкурентов в якобы продаже некачественного топлива на АЗС "БРСМ-Нафта".

"На нефтеперерабатывающем заводе компания производит высококачественный бензин марки А-95 Премиум+ с добавлением биоэтанола (до 32%). Государство разрешает и стимулирует льготами такое производство. Марки А-95 Euro і A-95 Euro Plus полностью соответствуют стандартам Евро 5, что подтверждают паспорта качества, сертификаты и декларации соответствия, с которыми можно ознакомиться на каждой АЗС", — подчеркнул Мельничук и пригласил желающих узнать подробности черной PR-кампании, организованной против компании "БРСМ-Нафта", на своей странице Facebook, где представлена вся информация.

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