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среда, 12 августа 2020 11:14

Борщевой набор подешевел: цены

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Борщевой набор подешевел: цены
Причиной снижения цен эксперты называют хороший урожай. Фото: pixabay.com

В июле цена на борщевой набор упала на 15%. Сейчас средняя стоимость моркови составляет 8 грн/кг, а картофеля - 5 грн/кг.

Причиной такой тенденции эксперты называют хороший урожай, сформировавший избыток предложения.

Существенно на снижение стоимости борщевого набора повлияло удешевление моркови. На прошлой неделе она стоила 6-9 грн/кг, но уже в начале текущего диапазон снизился до 5-7 грн/кг, в зависимости от качества и объема партии продукции, пишет ТСН.ua.

Спрос на морковь сохраняется на высоком уровне. Уменьшение ранее установленных цен производители используют для увеличения объемов партий во время продаж.

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В прошлом году украинские аграрии не удовлетворили до конца спрос украинского рынка на овощи борщевого набора. Их приходилось импортировать. Именно поэтому цены были выше.

Украина за год увеличила импорт овощей борщевого набора в 5 раз. Только за 10 месяцев сезона 2018-2019 года завезла рекордные 112 тыс. т продукции.

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Дата
12
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