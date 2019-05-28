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вторник, 28 мая 2019 11:56

Борьбой за "зеленые" тарифы для домашних СЭС пытаются отсрочить энергореформу - депутат

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Борьбой за &quot;зеленые&quot; тарифы для домашних СЭС пытаются отсрочить энергореформу - депутат
Нардеп Сергей Сажко заявил, что депутаты под видом борьбы за права домохозяйств пытаются отменить енергореформу. Фото: Униан

В Верховной Раде блокируют возвращение "зеленых" тарифов для домохозяйств на СЭС, но проталкивают инициативу отложить запуск нового рынка электроэнергии. Об этом заявил народный депутат Сергей Сажко на своей страничке в Фейсбук.

"В пятницу зарегистрировал в законопроект "О внесении изменений в статью 9-1 Закона Украины "Про альтернативные источники энергии", который позволит восстановить справедливость и вернуть "зеленые" тарифы частным домохозяйствам на СЭС, мощность которых не превышает 30 кВт. Но вместо того, что рассмотреть его, в повестку дня ВР в обход профильного комитета вносится законопроект якобы об альтернативных источниках энергии, но на самом деле о переносе сроков запуска рынка электроэнергии", - написал депутат.

Сергей Сажко считает, что таким образом депутаты под видом борьбы за права домохозяйств пытаются отменить энергореформу, и требует провести открытую дискуссию по этим вопросам.

"Я требую, чтобы мой законопроект был рассмотрен на комитете! Я требую, чтобы в комитете была проведена открытая дискуссия как о зелёных тарифах для домохозяйств, так и о будущем реформы!", - написал Сажко.

Законопроект Сергея Сажко "О внесении изменений в статью 9-1 Закона Украины "Про альтернативные источники энергии" (рег.№ 10318-2) не включен в повестку дня заседания Верховной Рады 28 мая. Зато в повестке дня есть законопроект "О внесении изменений в статью 9-1 Закона Украины "Об альтернативных источниках энергии" и "Заключительных и переходных положений Закона Украины "О рынке электроэнергии" (рег. № 10318, авторы Добродомов, Пидлесецкий), предлагающий перенести старт запуска рынка электроэнергии с 1 июля на 1 октября.

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