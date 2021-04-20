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вторник, 20 апреля 2021 12:02

"Большую приватизацию и продажу государственных банков во время войны допускать нельзя" — экономист

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&quot;Большую приватизацию и продажу государственных банков во время войны допускать нельзя&quot; — экономист
Приватбанк может быть интересен иностранным банкам. Фото: Елена Луценко

Сейчас худшее время для приватизации и продажи государственных банков. Есть две причины. Первая — война, которая продолжается уже седьмой год. Вторая — экономический кризис, усиленный распространением коронавируса и экономическими ограничениями, которые ввели практически все страны мира и Украина. Из-за этого стоимость любых активов минимальная, рассказал Gazeta.ua экономист Андрей Новак.

"Продавать что-то, когда стоимость минимальная — это значит работать не в национальных интересах. А в интересах отдельных бизнесменов, которые хотят приобрести по минимальным ценам государственную собственность. Сейчас не время для продажи Приватбанка. И так называемой "большой приватизации", — считает Андрей Новак.

По словам экономиста, Приватбанк может быть интересен иностранным банкам, которые хотели прийти на украинский рынок.

"Также он интересен украинским бизнесменам, которые уже владеют банками и не против расшириться", — говорит он.

Продажа, как и приватизация, не должны быть самоцелью для правительства. Это инструменты для реализации определенной политики, отмечает экономист.

"Но мы не понимаем, в чем заключается экономическая политика правительства, Нацбанка. В частности, в курсовой политике, Национальный банк самоустранился и много лет работает по принципу плавающего курса. Хотя одна из главных функций НБУ — обеспечение стабильности курса национально-денежной единицы. Он практически все годы своей работы ее не выполнял. И в банковской политике также не понятны намерения и в чем заключается политика. После национализации Приватбанка, совокупно четыре государственных банка занимают практически 50 процентов украинского банковского рынка. Есть идеальная возможность использовать момент для введения накопительной пенсионной системы. Для начала на базе государственных банков. Таким образом нивелировать риски, что пенсионные вклады куда-то исчезнут или обесценятся. Но мы видим только намерения продать крупный государственный банк", — говорит Андрей Новак.

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Ранее в Нацбанке заявляли, что первым продадут Укргазбанк.

"Разговоров, слухов было много и об Укргазбанке, и об Укрэксимбанке, и о Приватбанке. Иногда это случайные слухи, а иногда специально какая-то мысль запускается в информационное пространство. Чтобы посмотреть, как это воспримет общество — отрицательно или положительно", — добавил Новак.

По мнению экономиста, все четыре госбанка можно объединить в один или два.

"Чтобы у нас был большой государственный банк. На его базе можно было бы ввести накопительную пенсионную систему, страховые структуры. Страховая государственная компания должна быть базовой для обязательного медицинского страхования, например. Это все могло бы быть по соответствующей политике государства. Беда в том, что у нас нет экономической политики. Не только стратегической, а также тактической. И поэтому происходит приватизация ради приватизации, а продажа государственных объектов — ради продажи. А не как элемент политики для достижения экономических целей ", — подытожил Андрей Новак.

Государственный Приватбанк планируют выставить на продажу. Финучреждение заинтересованы приобрести международные инвесторы из США и Европы, уверены в Нацбанке

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
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