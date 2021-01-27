Большая часть украинцев живет за чертой бедности

Показатели бедности в 2020 году выросли. Фото: unsplash

В 1-м полугодии 2020 года уровень бедности украинцев составлял 51%.

Вероятно, сегодня этот показатель выше, говорит руководитель Института демографии Украины им. Птухи Элла Либанова в интервью LIGA.net.

"Уровень бедности вычисляют по расчетному прожиточному минимуму. На указанное время последний составлял 3845 гривен в месяц в среднем на человека. Чего греха таить, устанавливается та сумма, доплаты к которой в состоянии обеспечить бюджет", - объясняет Элла Либанова.

По ее словам, показатели бедности 2020 года выросли. Многие люди потеряли работу и соответственно доходы.

Она описала "портрет" украинца с низким уровнем доходов.

"Такой человек не имеет высшего образования, работает часто неполный рабочий день или неполный месяц, заработная плата граничит с минимальной - 6 тысяч гривен. Вообще бедность работающих должна быть исключением и касаться преимущественно лиц с низкой квалификацией. В Украине же более 90% процентов бедных семей имеют таких людей", - говорит эксперт.

Она замечает, что двое работающих родителей не в состоянии полностью обеспечить двух детей даже по низким украинским стандартам потребления.

"Рождение 2-го ребенка создает серьезный риск обнищания, а многодетные семьи почти все нуждаются. Также существенный риск - безработица даже 1 человека", - убеждена Элла Либанова.

Зарабитчане пересылают домой в 4 раза больше денег, чем Украина получает прямых иностранных инвестиций, по оценкам Национального банка. "Каждая гривна, потраченная на территории страны, работает на нашу экономику", - говорит в интервью журналу "Країна" доктор экономических наук, академик, директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова.