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среда, 09 декабря 2020 09:21

Более постепенный рост акцизов на ТИЭНы улучшит инвестиционный климат - Укртютюн

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Более постепенный рост акцизов на ТИЭНы улучшит инвестиционный климат - Укртютюн
Предложение по более постепенного повышения ставки налога на ТИЭНы способствовать умеренные фискальные политике. Фото: Facebook

Ассоциация "Укртютюн", которая объединяет четырех крупнейших производителей табачных изделий, также входят в ТОП-10 крупнейших налогоплательщиков Украины, поддержала предложение Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики предложить более постепенный график повышения акцизов на табачные изделия для электрического нагрева.

Об этом говорится в письме Украинской ассоциации производителей табачных изделий "Укртютюн" председателю Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

Напомним, Налоговый комитет предложил вместо запланированного резкого повышения акцизов на ТИЭНы сразу в 4,2 раза, повысить его с 1 января 2021-го в 3 раза, но в дальнейшем предусмотреть рост акциза на ТИЭНы на уровне 30% в год.

"Указанное предложение по более постепенному повышении ставки налога на ТИЭНы будет способствовать умеренныю фискальной политики, что защитит легальный рынок. Производители будут иметь достаточно времени, чтобы приспособить производственные процессы к новым условиям налогообложения. Постепенное повышение ставки налога соответствует европейской практике. Это улучшит инвестиционную среду и создаст благоприятные условия для привлечения инвестиций в экономику Украины", - заявила генеральный директор Ассоциации "Укртютюн" Валентина Хоменко.

Также в Ассоциации предложили сделать и более постепенным рост фиксированным часть акциза на сигареты: ежегодно на 10% до 2030
Ведь, как напомнили в Ассоциации, более серьезные повышение фиксированной части акциза на сигареты в предыдущие годы приводили к серьезному недовыполнение плана доходов из табачного акциза.

"Несмотря на увеличение ставок акциза в среднем на 25% в предыдущие годы, объем поступлений от акциза в 2019-м остался на уровне предыдущего года. Начиная с 2018-го не выполняется план поступлений от табачного акциза - в 2018 году недовыполнение составило 5 миллиардов гривен. В 2019 году. - почти 14 миллиардов гривен. За январь-сентябрь 2020-го - 9,7 миллиардов гривен", - напомнили в Ассоциации "Укртютюн".

Также генеральный директор Ассоциации украинских производителей табачных изделий "Укртютюн" Валентина Хоменко отметила важность сохранения действующего размера адвалорной - процентной - ставки акциза на сигареты.

По ее прогнозам, это "обеспечит сохранение баланса конкурентной среды на рынке табачных изделий".

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Дата
09
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