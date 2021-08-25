Более половины украинцев будут просить работодателей повысить зарплату - опрос

72% украинцев готовы уволиться с работы, если зарплата не будет повышаться. 42,4% ответили, что довольно давно не получали повышения заработной платы. 23,9% опрошенных даже не помнят, когда их зарплата повышалась.

21,7% получили повышение зарплаты недавно. 12% - при переходе на новое место работы.

Автор: Jooble 21,7% получили повышение зарплаты недавно. 12% - при переходе на новое место работы.

74,1% опрошенных отметили, что недовольны уровнем своей заработной платы. Полностью удовлетворены 2,3% специалистов. В ближайшие полгода планируют просить работодателей о повышении заработной платы 53,6% опрошенных. Основными причинами называют: инфляцию, повышение средней зарплаты по рынку, собственной квалификации, длительное время работы на одном месте, говорится в опросе Jooble. В нем принимали участие специалисты из следующих отраслей: производство, образование, государственный сектор, медицинская сфера, строительство, IT, гостинично-ресторанное дело, аграрный сектор, логистика и другие.

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34,3% специалистов планируют сразу искать новое место работы с более высокой зарплатой. Без разговора с нынешним работодателем о повышении. 33,2% хотят найти новую работу и потом поговорить с работодателем о повышении. 32,5% людей сразу будут просить увеличить им зарплату, готовы к отказу и увольнению.

72,6% украинских специалистов готовы уволиться, если заработную плату не повысят. Большинство специалистов были бы довольны увеличением выплат на 40%.

Автор: Jooble 32,5% людей будут просить увеличить им зарплату, готовы к отказу и увольнению.

27,4% опрошенных готовы уволиться с текущего места работы, если зарплата не будет повышаться. 35,1% людей не просят увеличить выплаты из-за страха потерять работу. Другими причинами называли: небольшое время работы на текущем месте, предварительные договоренности с работодателем, работа в бюджетной сфере и отсутствие веры в то, что зарплату действительно смогут повысить.

В ближайшие два года зарплаты в сфере строительства могут вырасти на 30-40%. Рост зарплат хотя бы на треть поможет вернуть до 200-300 тыс. украинцев на внутренний строительный рынок. Сейчас более миллиона отечественных специалистов работают на стройках в странах Восточной Европы. "Чистый" заработок строителя в зависимости от квалификации в среднем на 30-40% больше, чем в Украине.