Более десятка авиакомпаний изменили графики полетов в Украину

Изменения произошли в графике более 10 авиакомпаний. Фото: Lufthansa

Lufthansa Group, SAS, KLM и Vueling анонсировали продолжительную отмену рейсов. Со вторника рейсы между Парижем и Киевом отменяет Air France.

Об этом сообщил советник министра инфраструктуры и генеральный директор аэропорта Борисполь Алексей Дубревский в ходе брифинга в Министерстве инфраструктуры Украины в понедельник, передает ЦТС.

"Изменения произошли в графике более 10 авиакомпаний. Некоторые авиакомпании ставят более емкие воздушные суда. Также есть изменения в графике. Некоторые рейсы они отменяют, но ставят на другое время", - отметил Дубревский, ссылаясь на оперативную информацию.

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По его словам, некоторые авиаперевозчики отменяют рейсы точечно – на отдельные даты, некоторые – на определенный период, как, например, KLM, концерн Lufthansa Group, в который входят Austrian Airlines, Swiss, Eurowings и сама Lufthansa. Также точечно отменили рейсы авиакомпании Air Arabia, Air Astana.

"На другую дату отменили рейсы Lufthansa Group, SAS, KLM и Vueling", - уточнил Дубревский.

В МИУ уже отреагировали на эти решения авиаперевозчиков, в связи с чем перевозки по маршрутам Lufthansa Group и KLM нарастят "Международные авиалинии Украины".



Ранее исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири заверил, что авиакомпания будет летать в Украину, пока не начнется полномасштабная война.

"Это наша обязанность и обязательство - поддерживать народ Украины, пока там не будет войны или ракет", – сказал Майкл О'Лири.

С 13 февраля первой полеты в Украину, а также транзит на неопределенное время прекратила нидерландская авиакомпания KLM. Она приняла такое решение после оценки возможных рисков полетов в Украину на фоне информации о возможном вторжении России.