Более 1,5 млн украинцев уже получили 6,5 тыс. грн. господдержки через "Дию"

В "Дии" также запустили цифровой документ для лиц, которые в результате потеряли свои документы или не успели их получить. Фото: ukrinform

Более 1,5 млн украинцев сегодня уже получили 6,5 тыс. грн государственной поддержки через приложение "Дия".

Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Сейчас уже более 1,5 млн украинцев получили эти деньги. Все пользователи "Дия" могут это сделать, это удобно, в несколько кликов. Эти деньги можно получить на карточку и проводить любые транзакции", - отметил он.

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Федоров добавил, что в "Дии" также запустили цифровой документ для лиц, которые в результате потеряли свои документы или не успели их получить. Он будет действовать во время военного положения.

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