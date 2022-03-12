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суббота, 12 марта 2022 16:31

Спецтема: Война России против Украины

Более 1,5 млн украинцев уже получили 6,5 тыс. грн. господдержки через "Дию"

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Более 1,5 млн украинцев уже получили 6,5 тыс. грн. господдержки через &quot;Дию&quot;
В "Дии" также запустили цифровой документ для лиц, которые в результате потеряли свои документы или не успели их получить. Фото: ukrinform

Более 1,5 млн украинцев сегодня уже получили 6,5 тыс. грн государственной поддержки через приложение "Дия".

Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Сейчас уже более 1,5 млн украинцев получили эти деньги. Все пользователи "Дия" могут это сделать, это удобно, в несколько кликов. Эти деньги можно получить на карточку и проводить любые транзакции", - отметил он.

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Федоров добавил, что в "Дии" также запустили цифровой документ для лиц, которые в результате потеряли свои документы или не успели их получить. Он будет действовать во время военного положения.

Министерство цифровой трансформации Украины запустило в Telegram чат-бот "є-Ворог". Все, кто видит российскую технику или оккупантов, может отправить на него точную геолокацию их расположения, а также фото и видео. Для этого нужно будет подтвердить личность через программу "Действие".

Также запустили чат-бот "IТ-армия". Если умеете атаковать порталы и класть на лопатки порталы и сервисы – вступайте в ряды ИТ-армии Украины. Обезвредим информационную пропаганду врага.

Запустили чат-бот "Интернет Войска Украины". Для тех, кто готов бороться с российской пропагандой и доносить правду мировым лидерам в соцсетях.

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