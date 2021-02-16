Более 1 тыс. грн за монету: показали редкие 50 коп.

Украинцам готовы заплатить более 1 тыс. грн за монету номиналом 50 коп., если она 1996 года выпуска или отличается тонким трезубцем и особой трапецией

Чтобы найти редкие 50 коп. 1992 года, нужно смотреть на промежутки между листом и отростком, пишет "Обозреватель".

Искать советуют промежутки в форме трапеции. 50 коп. с трапециями и мелкой насечкой стоят 2-5 грн. С 7 крупными насечками монета будет стоить 20-50 грн, а если их 8 - цена увеличивается до 900-2000 грн.

Автор: Обозреватель 50 копеек 1992 года

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50 коп. 1996 года выпустили небольшим тиражом. Есть 2 разновидности: с крупной насечкой и мелкой. За них нумизматы готовы выложить по 100-150 грн и 600-1000 грн соответственно.

Автор: Обозреватель 50 копеек 1996 года

За редкую монету номиналом 1 коп. нумизматы могут заплатить 11 тыс. грн.