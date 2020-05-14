Бизнесу на заметку: что выгодно продавать в интернете

 
Ексклюзивы
1/5
Подлинность такси проверят с помощью системы автофиксации
Подлинность такси проверят с помощью системы автофиксации
Просмотров: 108
Для чего Зеленскому Саакашвили
Для чего Зеленскому Саакашвили
Просмотров: 1224
"Дергаются. Нет ответа - куда движется страна" - дали характеристику власти Зеленского
"Дергаются. Нет ответа - куда движется страна" - дали характеристику власти Зеленского
Просмотров: 1170
Конкуренция выросла: украинцы согласны на меньшие зарплаты, лишь бы работать
Конкуренция выросла: украинцы согласны на меньшие зарплаты, лишь бы работать
Просмотров: 819
Примерно каждые четыре года создают очередную партию мэров - Рахманин
Примерно каждые четыре года создают очередную партию мэров - Рахманин
Просмотров: 135
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Просмотров: 1503
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Просмотров: 990
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 2052
Как изменятся цены на АЗС в мае
Как изменятся цены на АЗС в мае
Просмотров: 5823
Выборы в ОРДЛО провести невозможно - Рахманин
Выборы в ОРДЛО провести невозможно - Рахманин
1 Просмотров: 459
Фото
Все фото
3
7
6
3
4
Мощность украинских АЭС упала до исторического минимума
Мощность украинских АЭС упала до исторического минимума
Фермер рассказал, как зарабатывает 2 тысячи гривен ежедневно
Фермер рассказал, как зарабатывает 2 тысячи гривен ежедневно
Продавцы за пищевой пленкой: в Украине заработали рынки
Продавцы за пищевой пленкой: в Украине заработали рынки
Белановский ГОК Ferrexpo передал партию помощи больнице Кременчуга
Белановский ГОК Ferrexpo передал партию помощи больнице Кременчуга
Дубилет показал, как карантин повлиял на экономику
Дубилет показал, как карантин повлиял на экономику
Видео
Все видео
Самый молодой миллиардер планеты потерял $17 млрд
Самый молодой миллиардер планеты потерял $17 млрд
Институт Укравтодора аттестовал заброшенный завод для участия "Автострады" в тендерах Житомирщины - СМИ
Институт Укравтодора аттестовал заброшенный завод для участия "Автострады" в тендерах Житомирщины - СМИ
В Украине появились 200 000 одной монетой
В Украине появились 200 000 одной монетой
Расскажи об этом куму: Нацбанк объяснил, как переводить деньги после 28 апреля
Расскажи об этом куму: Нацбанк объяснил, как переводить деньги после 28 апреля
Каждые 30 секунд покупают флакон Chanel №5
Каждые 30 секунд покупают флакон Chanel №5
Интервью
1/5
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 2052
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
1 Просмотров: 3258
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 765
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 4104
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1926
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
14 мая 2020
Просмотров: 153
Карасі на ріллі
У мене є двоє братів, з якими ми колись жили в межах прямої видимості: хата їхніх батьків стояла скраю над шляхом, не дуже далеко од нашої, й коли ...
четверг, 14 мая 2020 21:10

Бизнесу на заметку: что выгодно продавать в интернете

  Комментировать

С начала введения карантина вырос спрос на интернет-покупки. Украинцы стали больше интересоваться садовым инвентарем, заказывать доставку продуктов.

Почти удвоилось количество покупателей, которые искали товары для спорта и отдыха. Например, хотели купить детский самокат или велосипед. Покупали развивающие игрушки для детей, пишет olx.ua.

Выросла популярность товаров для строительства и ремонта. Был интерес к покупке кондиционеров, бойлеров, очистителей воздуха.

Автор: olx.ua
  Украинцы стали больше интересоваться садовым инвентарем.
Украинцы стали больше интересоваться садовым инвентарем.

Если говорить об услугах, то чаще искали мастеров по ремонту и обслуживанию техники. Правда количество предложений от них не выросло.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы бросились покупать бывшие в употреблении авто: подробности

В Житомирской области вырос спрос на юристов, в Кировоградской стало больше заинтересованных в покупке бизнеса. В Херсонской области повысился интерес к услугам в сфере красоты и здоровья, в Полтавской - до проката товаров.

Малому и среднему бизнесу нужно учесть, что население преимущественно интересуется продуктовым ритейлом. Также ищет товары для сада, отдыха и спорта.

После объявления карантина украинцы стали реже, чем раньше покупать смартфоны и бытовую технику. Спрос упал на 30%.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Бизнесу на заметку: что выгодно продавать в интернете». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
мая

Самый молодой миллиардер планеты потерял $17 млрд

Самое читаемое
Обнаженная, в черной сетке: фитоняшка удивляет подписчиков разносторонними образами
Обнаженная, в черной сетке: фитоняшка удивляет подписчиков разносторонними образами
8
 Просмотров: 21546
В Украину снова приближается холод - прогноз синоптика
В Украину снова приближается холод - прогноз синоптика Просмотров: 20844
Отписалась от старости: 70-летняя дизайнер поразила Instagram
Отписалась от старости: 70-летняя дизайнер поразила Instagram
21
 Просмотров: 16713
В Полтаве провели в последний путь военнослужащую Ольгу Никишину
В Полтаве провели в последний путь военнослужащую Ольгу Никишину
26
 Просмотров: 15282
&quot;Путинский мир&quot;: в сети показали фото оккупированного Луганска
"Путинский мир": в сети показали фото оккупированного Луганска
16
 Просмотров: 12420
Экономика
В "Экополисе ХТЗ" Ярославского поселится китайская инновационная корпорация ZTE
В "Экополисе ХТЗ" Ярославского поселится китайская инновационная корпорация ZTE Просмотров: 387
В Италии легализуют трудовых мигрантов
В Италии легализуют трудовых мигрантов Просмотров: 441
В Нацбанке объяснили, куда пойдут деньги МВФ
В Нацбанке объяснили, куда пойдут деньги МВФ Просмотров: 252
Кабмин разрешил открыть непродовольственные рынки
Кабмин разрешил открыть непродовольственные рынки Просмотров: 630
Украинцев ждут два перерасчета пенсии
Украинцев ждут два перерасчета пенсии Просмотров: 774
Больше всего комментируют
5
Рябошапка рассказал, как объяснял Зеленскому, что дела против Порошенко неперспективные
4
США могут ввести жесткие санкции против Китая: представили законопроект
3
Дерзко сексуальная модель показала грудь и язык
2
У больных коронавирусом обнаружили аномальные изменения в желудочно-кишечном тракте
1
Комитет Геруса поддержал антикризисный энергетический план правительства
Голосов: 24474
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua