Бизнесу на заметку: что выгодно продавать в интернете

С начала введения карантина вырос спрос на интернет-покупки. Украинцы стали больше интересоваться садовым инвентарем, заказывать доставку продуктов.

Почти удвоилось количество покупателей, которые искали товары для спорта и отдыха. Например, хотели купить детский самокат или велосипед. Покупали развивающие игрушки для детей, пишет olx.ua.

Выросла популярность товаров для строительства и ремонта. Был интерес к покупке кондиционеров, бойлеров, очистителей воздуха.

Автор: olx.ua Украинцы стали больше интересоваться садовым инвентарем.

Если говорить об услугах, то чаще искали мастеров по ремонту и обслуживанию техники. Правда количество предложений от них не выросло.

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В Житомирской области вырос спрос на юристов, в Кировоградской стало больше заинтересованных в покупке бизнеса. В Херсонской области повысился интерес к услугам в сфере красоты и здоровья, в Полтавской - до проката товаров.

Малому и среднему бизнесу нужно учесть, что население преимущественно интересуется продуктовым ритейлом. Также ищет товары для сада, отдыха и спорта.

После объявления карантина украинцы стали реже, чем раньше покупать смартфоны и бытовую технику. Спрос упал на 30%.