Бизнес-ассоциации рассказали, чего ждут от Нацбанка

В бизнес - ассоциации определились, чего хотят от Нацбанка. В первую очередь советуют обратить внимание на обеспечение экономического роста и макроэкономической стабильности REUTERS

В приоритете-макроэкономическая стабильность и устойчивый экономический рост

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) перечислила первоочередные шаги, которые ожидает бизнес от нового главы Нацбанка Кирилла Шевченко. В первую очередь ему советуют обратить внимание на обеспечение экономического роста и макроэкономической стабильности. Об этом сообщила пресс-служба ЕБА со ссылкой исполнительного директора Ассоциации Анну Деревянко.

В ассоциации выделили пять основных направлений, на которые должен ориентироваться новый глава регулятора:

1. Продолжить начатый курс на макроэкономическую стабильность и устойчивый экономический рост. Стабильный и конкурентный финансовый сектор-важная составляющая роста ВВП страны, поэтому критически важно продолжать курс в этом направлении, включая сотрудничество с МВФ.

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2. Двигаться в направлении валютной либерализации, стала необходимым изменением в банковском регулировании, целью которой является установление режима свободного движения капитала.

3. Поддерживать независимость НБУ, без вмешательств в политику регулятора и без отката назад начатых реформ в финансовом секторе.

4. Поддерживать функционирование банковской системы с высокой ликвидностью.

5. Обеспечивать таргетирования инфляции в пределах прогнозируемого коридора.

16 июля Верховная Рада Украины поддержала кандидатуру Кирилла Шевченко на должность главы Национального банка.