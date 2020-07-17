Бизнес-ассоциации рассказали, чего ждут от Нацбанка

В приоритете-макроэкономическая стабильность и устойчивый экономический рост
Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) перечислила первоочередные шаги, которые ожидает бизнес от нового главы Нацбанка Кирилла Шевченко. В первую очередь ему советуют обратить внимание на обеспечение экономического роста и макроэкономической стабильности. Об этом сообщила пресс-служба ЕБА со ссылкой исполнительного директора Ассоциации Анну Деревянко.
В ассоциации выделили пять основных направлений, на которые должен ориентироваться новый глава регулятора:
1. Продолжить начатый курс на макроэкономическую стабильность и устойчивый экономический рост. Стабильный и конкурентный финансовый сектор-важная составляющая роста ВВП страны, поэтому критически важно продолжать курс в этом направлении, включая сотрудничество с МВФ.
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2. Двигаться в направлении валютной либерализации, стала необходимым изменением в банковском регулировании, целью которой является установление режима свободного движения капитала.
3. Поддерживать независимость НБУ, без вмешательств в политику регулятора и без отката назад начатых реформ в финансовом секторе.
4. Поддерживать функционирование банковской системы с высокой ликвидностью.
5. Обеспечивать таргетирования инфляции в пределах прогнозируемого коридора.
16 июля Верховная Рада Украины поддержала кандидатуру Кирилла Шевченко на должность главы Национального банка.
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