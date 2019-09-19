Бизнес приглашает политические силы к диалогу

23 сентября в Киеве Premier Palace Hotel пройдет форум "Повестка дня нового парламента: диалог гражданского общества, бизнеса и власти", посвященный обсуждению приоритетов экономических реформ

23 сентября 2019 с 10.00 до 15.00 в Киеве в Premier Palace Hotel состоится форум "Повестка дня нового парламента: диалог гражданского общества, бизнеса и власти", во время которого лидеры политических сил, прошедших в парламент по результатам последних выборов, вместе с лидерами бизнес -сообщества и экспертами обсудят приоритеты экономических реформ.

Организатором форума является Национальная бизнес-коалиция, объединившая 87 бизнес-ассоциаций, представляющих свыше 40 тыс. предприятий со всей страны. Участники коалиции сформировали и представили политическим партиям ТОП-10 приоритетов бизнеса, которые необходимо воплотить для улучшения условий ведения бизнеса, детенизации и роста экономики.

23 сентября в Киеве Premier Palace Hotel пройдет форум "Повестка дня нового парламента: диалог гражданского общества, бизнеса и власти", посвященный обсуждению приоритетов экономических реформ

К участию в Форуме приглашены глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, глава Комитета по налоговым вопросам ВРУ Даниил Гетманцев, глава Комитета по экономическим вопросам ВРУ Дмитрий Наталуха и глава Комитета по вопросам соцполитики ВРУ Галина Третьякова; член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики, партия "Европейская солидарность" Нина Южанина; глава партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко; глава партии "Голос" Юлия Клименко.

23 сентября в Киеве Premier Palace Hotel пройдет форум "Повестка дня нового парламента: диалог гражданского общества, бизнеса и власти", посвященный обсуждению приоритетов экономических реформ

Среди спикеров - Президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе; глава Наблюдательного совета и президент ПАО "Концерн" Галнафтогаз" Виталий Антонов, глава правления Ассоциации профессионалов корпоративной безопасности Украины Сергей Погребной; президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков; исполнительный директор "ТИ Украина", представитель Коалиции по вопросам антикоррупционной и судебной реформы Андрей Боровик; генеральный директор ассоциации "Украинский импортеры бытовой электроники" София Арасланова; президент Украинской ассоциации производителей Александр Громыко; исполнительный директор ассоциации прямых продаж Надежда Бедричук, руководитель ассоциации IT-Ukraine Константин Васюк, заместитель председателя Всеукраинского Аграрного Совета Михаил Соколов, старший аналитик по вопросам налоговой политики Института социально-экономической трансформации, специалист Экономической экспертной платформы Вячеслав Черкашин и др.

23 сентября в Киеве Premier Palace Hotel пройдет форум "Повестка дня нового парламента: диалог гражданского общества, бизнеса и власти", посвященный обсуждению приоритетов экономических реформ

Проект программы: https://cutt.ly/Ewb3iCO

Аудитория Форума - более 300 проактивных руководителей бизнеса и представителей ассоциаций со всей Украины. Соорганизатором мероприятия выступил журнал "Бизнес". Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация.

Регистрация участников: https://forms.gle/kJL6Jx5cvAgATj8A9

Аккредитация СМИ: 067 930-06-69, [email protected]

Адрес проведения: Premier Palace Hotel, бул. Тараса Шевченко, 5-7 / ул. Пушкинская, 29

Контактные лица: Наталья Евченко, +380 (99) 337 16 90, [email protected], Дарья Бибен, тел. +38 097 642 2555, [email protected]

Медиа-партнеры: "Бизнес", Обозреватель, Gazeta.ua, УНН.

Национальная бизнес-коалиция - крупнейшее объединение бизнес-ассоциаций и предпринимателей Украины, главной целью которого является разработка и продвижение общей повестки дня бизнеса в сфере экономических реформ. Среди инициаторов создания Коалиции - участники Украинской Рады Бизнеса (УРБ). Партнеры: Национальная платформа МСБ, Сообщество бизнеса "Бизнес 100", Фонд экономической безопасности, Экономическая экспертная платформа. Инициатива является политически незаангажированной и свободной для присоединения.