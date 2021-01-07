Бизнес не понимает как работать во время локдауна из-за действий Кабмина

Местные органы власти уже начали выдавать протоколы на основе предыдущей редакции постановления. Фото: unsplash

Из-за не обнародованного постановления Кабмина бизнес не понимает по каким правилам придется работать в локдаун с 8 по 25 января.

Об этом сообщает Европейская Бизнес Ассоциация.

5 января Кабинет министров принял изменения касательно правил работы бизнеса во время локдауна. Согласно документу, во время карантина можно продавать, в частности, прессу и бытовую химию. По состоянию на вечер 6 января соответствующего постановления не обнародовали.

Местные органы власти уже начали выдавать протоколы на основе предыдущей редакции постановления, где продажа прессы и бытовой химии, заготовка отходов - запрещены.

"За день до локдауна бизнес не понимает, по каким правилам ему придется работать. Более того, предприниматели должны за один день провести инвентаризацию продукции, чтобы понимать, что убирать, а оставлять на полках. Если же на полке окажется товар, который продавать нельзя, то штраф составит 17 тыс. грн", - говорят в ассоциации.

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Там отмечают, что население также не проинформировали о перечне товаров, который попадет под запрет продажи.

"В первые дни действия запрета потребители могут столкнуться с невозможностью приобрести товары повседневного спроса и табачные изделия", - говорится в сообщении.

В ассоциации призывают Кабмин как можно скорее обнародовать новое постановление.

С 8 по 24 января в Киеве изменится работа общественного транспорта.