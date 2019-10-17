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четверг, 17 октября 2019 12:32

Бизнес надеется на крепкую гривну: прогноз курса валют

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Бизнес надеется на крепкую гривну: прогноз курса валют
Бизнес прогнозирует, что следующие 12 месяцев обменный курс не превысит 29 грн/долл. Фото: pexels.com

Украинский бизнес улучшил прогноз обменного курса в Украине с 28,82 до 27,96 грн/долл.

Доля предпринимателей, ожидающих курса не выше 29 грн/долл. следующие 12 месяцев выросла с 55,1% в предыдущем квартале до 73,1% в этом, говорится в ежеквартальном опросе бизнеса. В Нацбанке объясняют, что с 5 августа по 3 сентября в опросе приняли участие руководители 690 предприятий в 22 регионах Украины.

Кроме того, увеличилось количество респондентов, которые считают, что обменный курс не превысит 27 грн/долл.

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"Длительное сохранение благоприятной ситуации на валютном рынке благодаря притоку иностранного капитала в гривневые облигации правительства и устойчивого увеличения урожайности в агросекторе обусловливает дальнейшее улучшение девальвационных ожиданий", - отметили в НБУ.

Следующие 12 месяцев инфляция составит 6,9%. Во втором квартале предприниматели прогнозировали инфляцию на уровне 7,7%, первом - 9%. На инфляцию будет влиять рост затрат на производство.

Национальный банк Украины на 17 октября установил курс доллара на уровне 24,83 грн. В бюджете-2019 доллар к концу года заложили на уровне 29,4 грн. В то же время в проекте бюджета на 2020 год говорится о курсе на уровне 28,2 грн/долл.

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17
октября

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