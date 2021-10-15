Биткоин вырос в цене

Цена биткоина достигла $ 59 892. Фото: Pexels

Стоимость биткоина 15 октября впервые за шесть месяцев приблизилась к $ 60 тыс.

Цена криптовалюта достигла $ 59 892, сообщает Reuters.

Трейдеры уверены, что регуляторы США одобрят фьючерсный индексный фонд ETF на биткоины.

Bloomberg пишет, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США хочет разрешить первому американскому биржевому фонду ETF начать торги на следующей неделе.

"Ожидается, что в четвертом квартале произойдет значительный прогресс вокруг ETF для биткоинов в США", - заявил руководитель исследований и стратегии азиатской криптовалютной биржи AAX Бен Кейслин.

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Он сказал, что к росту биткоина в пятницу подтолкнул твит Офиса образования инвесторов SEC: "Прежде чем инвестировать в фонд, который удерживает фьючерсные контракты на биткоины, убедитесь, что вы тщательно взвесили потенциальные риски и выгоду".

Британское Управление по контролю финансовой деятельности запретило деятельность криптовалютной биржи Binance на территории страны. Для рекламы или продажи криптоактивив в Британии фирмы должны получить разрешение от регулятора.