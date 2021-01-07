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четверг, 07 января 2021 09:51

Биткоин дважды за ночь побил ценовой рекорд: назвали причину

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Биткоин дважды за ночь побил ценовой рекорд: назвали причину
Рост биткоина за последние сутки превысил 6%. Фото: unsplash

Курс Bitcoin дважды за ночь обновил исторический максимум, преодолев отметку $36 тыс., а затем $37,7 тыс.

Биткоин достиг пиков после штурма Капитолия в США, сообщают "Сегодня".

Согласно данным CoinDesk, по состоянию на сейчас курс криптовалюты снизился до $37,18 тыс. Рост биткоина за последние сутки превысил 6%. Капитализация криптовалюты поднялась почти до $689 млрд.

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Отмечается, что биткоин стал для инвесторов новым защитным активом, который поможет сохранить деньги. Усиление нестабильности в мире повышает спрос на эту криптовалюту. Поэтому он обновил исторический максимум после того, как сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса.

При этом в долгосрочной перспективе курс биткоина может превысить $146 тыс. на фоне вытеснения золота в качестве защитного актива, считают стратеги JPMorgan Chase.

После небольшого падения криптовалюта Bitcoin начала стремительно расти. 6 января она обновила исторический максимум. Утром курс составил: $35,4 тыс. или более 1 млн грн.

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