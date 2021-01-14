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четверг, 14 января 2021 20:34

Bitcoin установил новый исторический максимум

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Bitcoin установил новый исторический максимум
Курс биткоина продолжает расти. Фото: Reuters

Bitcoin установил очередной исторический рекорд.

Сейчас его цена составляет $40 тыс. Об этом сообщает Reuters.

По словам генерального директора консорциума криптовалюта Panxora Гэвина Смита, дальнейший рост неизбежно, однако инвесторы не должны ожидать, что оно будет происходить равномерно.

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"Реальность такова, что биткойн далеко не является волшебным денежным деревом, лишенное снижение цен. На самом деле мы можем ожидать резкого падения на 25%, тогда как инвесторы периодически выводят прибыль", - отметил Смит.

Главный экономист Rosenberg Research Дэвид Розенберг назвал биткоины "большими пузырьками", которые пока не готовы лопнуть. Экономист отметил, что не планирует инвестировать в ВТС.

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