Билл Гейтс скатился со второго места в рейтинге самых богатых

Соучредитель корпорации Microsoft Билл Гейтс опустился ниже второго места. С состоянием $107 млрд стал третьим в рейтинге самых богатым. Фото: Хайтек

Bloomberg обнародовало рейтинг самых богатых людей мира. Лидером остается основатель Amazon Джефф Безос. Его состояние составляет $125 млрд.

Впервые за 7 лет существования рейтинга соучредитель корпорации Microsoft Билл Гейтс опустился ниже второго места. С состоянием $107 млрд стал третьим, пишет Сегодня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Самые дорогие сумки, шампанское и коньяк: владелец всемирно известных брендов празднует 70-летие

На втором месте в рейтинге оказался президент французской группы компаний "Louis Vuitton Mo"t Hennessy" Бернар Арно - $108 млрд.

В пятерку самых богатых людей в мире вошли инвестор Уоррен Баффет с активами почти $84 млрд и основатель Facebook Марк Цукерберг с состоянием $79,5 млрд.

Американский бизнесмен Уоррен Баффет передал на благотворительность $3,6 млрд. Деньги получили 5 благотворительных фондов - Фонд Билла и Мелинды Гейтс, Фонд Сьюзан Томпсон Баффет, Фонд Шервуда, Фонд Говарда Дж. Баффета и Фонд NoVo. Активно на благотворительность Баффет жертвует с 2006-го. За эти годы отдал $34 млрд.