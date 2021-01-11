Билеты на поезд можно приобрести через мессенджеры: анонс Укрзализныци

Руководство представит этот проект общественности 12 января. Фото: pexels.com

Акционерная компания "Укрзализныця" в партнерстве с компаниями Visa и Middleware Inc. планирует запустить чат-бот в мессенджерах Viber и Telegram с функцией продажи билетов.

Чат бот будет запущен на базе технологии Corezoid Hyperautomation Engine, сообщила пресс-служба компании.

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Руководство представит этот проект общественности завтра, 12 января.

Укрзализныця ввела возможность заказывать бизнес-ланчи в поездах типа "Интерсити+". Попробовать мясной или вегетарианский вариант ланча пассажир сможет по своему выбору.