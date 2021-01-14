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четверг, 14 января 2021 17:48

Big Mac index: доллар в Украине должен стоить 11 грн

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Big Mac index: доллар в Украине должен стоить 11 грн
Относительно доллара гривна недооценена на 61,1%. Фото: pexels.com

В рейтинге Big Mac index стоимость доллара в Украине должна составлять около 11 грн. Этот рейтинг британского журнала The Economist отражает насколько низкие или высокие цены в стране относительно цен в США.

Так, Биг Мак в Украине стоит 62 гривны, а в США - $5,66. Это означает, что один доллар должен торговаться по цене 10,95 грн, пишет РБК-Украина.

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Относительно доллара гривна недооценена на 61,1%. В рейтинге недооцененности ниже Украине находятся только четыре страны: ЮАР (-61,9%), Турция (-64,5%), Россия (-68%) и Ливан (-68,7%).

Наиболее переоцененными по отношению к американскому доллару стали валюты Норвегии (+ 7,5%), Швеции (+ 12,6%) и Швейцарии (+ 28,8%).

Усиленный карантин с 8 до 24 января существенно не повлияет на курс гривни к доллару, ведь многие предприятия продолжают работать, а конъюнктура на внешних рынках способствует притоку валюты в страну.

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