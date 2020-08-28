Безработица в Украине: кто остался без работы

На начало августа в Украине насчитывалось 506 тыс. безработных. Среди них больше всего людей в возрасте 35-45 лет.

Правда в конце лета безработица росла медленнее, чем предыдущие месяцы. Например, в апреле в центрах занятости зарегистрировали 149 тыс. украинцев, мае - 97 тыс., июне - 75 тыс., свидетельствуют данные Госслужбы занятости.

Автор: Держслужба зайнятості В конце лета безработица росла медленнее, чем предыдущие месяцы.

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Через службы занятости украинцы преимущественно трудоустраивались в сферах сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, торговли.

Работодатели отмечают, что украинский рынок труда за время карантина сократился. Многие компании понесли финансовые потери, были вынуждены закрыть или временно остановить реализацию масштабных проектов. Вместе с тем количество претендентов выросло, а их запросы снизились.