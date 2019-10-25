Без ремонта и владельца: эксперты назвали основные проблемы общежитий

В начале 2019-го запрет на выселение жителей продолжили, пока программа передачи общежитий в собственность территориальных общин не будет завершена. Фото: Укрінформ

Общежития на балансе коммунальных и государственных предприятий нуждаются не просто в ремонте, а в обновлении коммунальных сетей, рассказал Gazeta.ua руководитель правового комитета Ассоциации специалистов по недвижимости Юрий Пита.

"Жители расценивают общежития как временное жилье и не спешат вкладываться в ремонт. На самом деле все зависит от владельца. Каждая территориальная община по-своему обслуживает общежития. Однако не так просто передать их в собственность города. Это должно быть предусмотрено подзаконными и нормативными актами. Надо создать комиссию, которая будет фиксировать состояние помещения, передавать документацию, перечень зарегистрированных лиц в общежитии и договора с ними", - отмечает Пита.

По словам директора исследовательского центра "Институт города" Александра Сергиенко, общежития территориальные общины в собственность принимали еще в 2000-х.

"Речь идет об общежитиях предприятий, которые обанкротились, либо стали акционерными обществами. Было много скандальных случаев, когда новый владелец предприятия пытался принудительно выселить людей из общежития, отрезал им коммунальные услуги. Здание переделывал под себя", - говорит Сергиенко.

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Вице-президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Анатолий Топал объясняет, что в начале 2019-го запрет на выселение жителей продолжили, пока программа передачи общежитий в собственность территориальных общин не будет завершена.

В то же время 16 октября 2019 года Кабмин одобрил законопроект "Об Общегосударственной целевой программе передачи общежитий в собственность территориальных общин на 2020-2021 год". Это позволит провести капитальный ремонт жилья и улучшить условия проживания людей, объясняют в правительстве.

В Украине на 1 января 2019 года насчитывали 4109 общежитий. Больше всего расположены в Киеве - 474 общежития. В Харьковской области - 367 общежитий, Киевской - 329, Одесской - 326. На начало года по Украине приватизированными были 82 934 помещения в общежитиях.