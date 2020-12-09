"Бесплатно пользуются сетями и зарабатывают": Лещенко рассказал, в чьих интересах повысили тариф на передачу электроэнергии

Член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко рассказал об ущербе для потребителей, который нанесет повышение тарифа на передачу электроэнергии. Фото: БК55

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг приняла решение повысить тариф на передачу электроэнергии, и это решение может быть принято в интересах определенных олигархов и крупного бизнеса.

Об этом у себя в Telegram-канале написал член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко.

"Итак, регулятор энергетики с 1 декабря повысил тариф на передачу электроэнергии с 24 коп до 31 коп за кВт-час. Подумаешь, каких-то 7 копеек? - скажет кто-то. А зря. 7 копеек в масштабах страны - это огромные деньги. Оперирует этим тарифом Укрэнерго, а львиная часть собранного ресурса идет на выплаты астрономических "зелёных" тарифов, в которых у Ахметова самая крупная роль. Если быть точным, из 31 копейки нового тарифа только 9 копеек идёт на обслуживание линий электропередач. Остальные 22 копейки с каждого кВт-часа - это сбор денег в специальную заначку для выплат "зелёным" производителям, которые работают по самым высоким тарифам в Европе. Всего выплат по "зелёным" тарифам в 2020 ожидается около 60 млрд гривен… А кто у нас потребляет много электроэнергии? Например, Укрзализныця. И это повышение на 7 копеек означает для УЗ дополнительные затраты на уровне более 300 млн гривен в год. Это 10 новых вагонов для перевозки пассажиров. И это серьезный удар по госкомпании в это непростое время", - отметил он.

Также он рассказал об ущербе для других потребителей, который нанесет повышение тарифа и уточнил, кто является конечным выгодополучателем таких изменений.

"Но 1 декабря такой повышенный тариф Укрэнерго платит не только Укрзализныця, а все небытовые потребители: металлурги, химзаводы, кинотеатры, кафе, рестораны, школы, детские садики, больницы, воинские части. Правда, есть одно исключение. Вообще этот тариф Укрэнерго не платят экспортёры электроэнергии. Ни 9 коп на сети Укрэнерго, ни 22 коп на дотации "зелёным". То есть они полностью бесплатно пользуются сетями госкомпании Укрэнерго и на этом зарабатывают хорошую прибыль, продавая электроэнергию в страны ЕС. Более 95% экспорта электроэнергии контролирует ДТЕК Ахметова, которая получила нужное решения суда. Общая неуплата составила уже более 1,5 миллиарда гривен. Цинизм добавляет тот факт, что, напомню, главным бенефициаром "зелёного" тарифа, который покрывают этими 22 копейками с кВт-часа, также… является ДТЕК Ахметова, у которого 25% "зелёных" мощностей. Вы считаете такую ситуацию справедливой: всем тариф на транспортировку резко повышают, а одна компания совершенно бесплатно пользуется государственными сетями?", - заметил Лещенко.