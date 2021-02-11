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четверг, 11 февраля 2021 15:52

Бензин и дизель подскочили в цене

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Бензин и дизель подскочили в цене
Розничные сети продолжают поднимать цены на топливо. Фото: unsplash

Розничные операторы повысили цены на бензины и дизельное топливо в среднем на 20-30 коп.

Согласно данным ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95", "БРСМ-Нафта" в большинстве областей подняла цены на дизельное топливо на 10-20 коп./л. Сегодня оно стоит 22,99-23,19 грн/л, пишет enkorr.

В среднем по сети дизельное топливо подорожало на 9 коп./л - до 23,34 грн/л. Цена бензина на БРСМ осталась на прежнем уровне.

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Glusco увеличила стоимость бензинов и дизельного топлива на 20 коп./л: А-92 и дизеля - до 27,35 грн/л, А-95 - до 28,35 грн/л.

Marshal подняла цены на бензины на 30 коп./л, дизеля - на 50 коп./л.

Сети Motto, Prime, "Катрал", BVS, SUN OIL подняли цены на топливо в пределах 10-25 коп./л.

Розничные сети АЗС 10 февраля подняли цены на бензины и дизельное топливо. В целом рост состоялся в рамках 10-70 коп./л.

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