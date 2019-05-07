Бензин будет: россияне разрешили поставлять топливо в Украину

"Роснефть" уже получила разрешение на поставки нефтепродуктов с 1 июня. Фото: Rupec

Запрета завозить топливо из России в Украину не будет. Роснефть уже получила разрешение на поставки нефтепродуктов с 1 июня.

"Никакого эмбарго на поставки российского топлива не будет. Роснефть уже получила разрешение на поставки нефтепродуктов в Украину с 1 июня в прежнем объеме. На очереди - "Лукойл", - написал в Facebook Сергей Куюн, директор консалтинговой группы "А-95".

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По его словам, для россиян это хороший бизнес. Кроме того, они понимают, что Украина может найти альтернативные источники поставок.

С 1 июня Россия вводит ограничения на продажу нефти, бензина и дизтоплива в Украине. Топливо будут завозить только по специальным разрешениям.