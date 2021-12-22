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Белоцерковская ТЭЦ подвергается атакам со стороны Инвестохиллс Веста

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Белоцерковская ТЭЦ подвергается атакам со стороны Инвестохиллс Веста
Фото: Pixabay

Білоцерківська ТЕЦ зазнає атак з боку Інвестохіллс Веста


ТОВ "Фінансова компанія Інвестохіллс Веста", яка не є акціонером АТ "Білоцерківська теплоелектроцентраль" (БТЕЦ), за допомогою судових рішеннь перешкоджає нормальному функціонуванню БТЕЦ і вчергове намагається втрутитися в його статутну діяльність.

У лютому місяці поточного року закінчились повноваження керівництва БТЕЦ, Правління та Наглядової ради цього підприємства. Більш того, зафіксовано факт протиправної бездіяльності існуючої Наглядової ради БТЕЦ: на місце звільненого Голови Правління досі не призначений новий, хоча законом передбачено обов'язкове скликання Наглядовою радою позачергових загальних зборів акціонерів протягом 10 днів. Але переобрати новий склад Наглядової ради та Правління відповідно до законодавства України АТ "Білоцерківська теплоелектроцентраль" не змогла через вжиту Господарським судом Київської області заборону, ініційовану представниками Інвестохіллс Веста.

Так, ухвалою Господарського суду Київської області (суддя Бацуца В.М.) від 20 жовтня 2021 року акціонерам було заборонено приймати рішення про припинення повноважень Наглядової ради, Правління, обрання нового складу цих органів. Більш того, суддя Бацуца В.М. заборонив державним реєстраторам здійснювати будь-які реєстраційні дії, передбачені Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" щодо Акціонерного товариства "Білоцерківська теплоелектроцентраль", навіть ті, що не стосувалися зборів 20 жовтня 2021 року, а взагалі будь-які. Через цю заборону, прийняту незрозуміло на яких підставах, були зірвані законні збори акціонерів і підприємство не може здійснювати свою господарську діяльність.

Інші акціонери підприємства, кількість яких становить понад 75%, вважають, що такими діями не лише завдається шкода АТ "Білоцерківська теплоелектроцентраль" та його акціонерам, але й створюються передумови для рейдерського захоплення Білоцерківської ТЕЦ шляхом доведення її до банкрутства з метою позбавити акціонерів їхнього майна, а жителів Білої Церкви та великі підприємства - теплопостачання.

Це ляпас судовій системі України та безкарність суддів, які отримують заробітну плату з бюджету за рахунок коштів платників податків, але дозволяють собі виносити такі ухвали.

Постановою від 06 грудня 2021 року Північний апеляційний господарський суд скасував ухвалу Господарського суду Київської області від 20 жовтня 2021 року і відмовив у задоволенні заяви представників Інвестохіллс Веста про забезпечення позову. У якості підстави скасування зазначеної ухвали апеляційний суд зазначив, що ця ухвала є втручанням у діяльність Білоцерківської ТЕЦ, а суд не має права втручатися в діяльність підприємства. Суд ухвалою вирішив спір по суті але, заборонивши проводити реєстраційні дії, вийшов за межі спору, що є неприпустимим та неспівмірним із заходами забезпечення позову.

Представники ТОВ "Фінансова компанія Інвестохіллс Веста" знову подали судові позови в Господарський суд м.Києва, Окружний адміністративний суд м.Києва та Святошинський районний суд м.Києва й намагаються отримати ухвали суду, які дуже нагадують вже скасовану ухвалу судді Бацуци В.М. і можуть допомогти ініціаторам досягти мети – зірвати акціонерні збори, де більше 75% акціонерів намагаються обрати необходні для функціонування Білоцерківської ТЕЦ органи правління. Більш того, Святошинський районний суд м.Києва постановив зобов'язати ПАТ "Національний депозитарій України" надіслати повідомлення із зазначеним судовим рішенням депозитарним установам, на рахунках яких обліковуються акції БТЕЦ, клопотання про арешт таких акцій і заборону вчинення будь-яких дій із зазначеними цінними паперами, що є грубим втручанням в господарську діяльність підприємства.

Акціонери Білоцерківської ТЕЦ, що ініціюють проведення зборів, запрошують інших акціонерів взяти участь у вище зазначених зборах акціонерів і реалізувати свої корпоративні права. Вони відкриті до діалогу, щоб на зборах сформувати новий склад органів підприємства та не дозволити довести його до банкрутства.

Поважаючи незалежність суду і не ставлячи під сумнів наміри суду об'єктивно та неупереджено розглянути ініційовані судові процесі, акціонери АТ "Білоцерківська теплоелектроцентраль" просять вельмишановний суд не допомагати позивачам, не втручатися у статутну діяльність АТ "Білоцерківська теплоелектроцентраль" та його акціонерів та не зривати проведення загальних зборів акціонерів, законним чином призначених на грудень 2021 року.

Белоцерковская ТЭЦ подвергается атакам со стороны Инвестохиллс Веста


ООО "Финансовая компания Инвестохилс Веста", не являющаяся акционером АО "Белоцерковская теплоэлектроцентраль" (БТЭЦ), с помощью судебных решений препятствует нормальному функционированию БТЭЦ и в очередной раз пытается вмешаться в его уставную деятельность.

В феврале текущего года закончились полномочия руководства БТЭЦ, Правления и Наблюдательного совета этого предприятия. Более того, зафиксирован факт противоправного бездействия существующего Наблюдательного совета БТЭЦ: на место уволенного председателя Правления до сих пор не назначен новый, хотя законом предусмотрен обязательный созыв Наблюдательным советом внеочередного общего собрания акционеров в течение 10 дней. Но переизбрать новый состав Наблюдательного совета и Правление в соответствии с законодательством Украины АО "Белоцерковская теплоэлектроцентраль" не смогла из-за принятого Хозяйственным судом Киевской области запрета, инициированного представителями Инвестохилс Веста.

Так, определением Хозяйственного суда Киевской области (судья Бацуца В.М.) от 20 октября 2021 года акционерам было запрещено принимать решение о прекращении полномочий Наблюдательного совета, Правления, избрании нового состава этих органов. Более того, судья Бацуца В.М. запретил государственным регистраторам совершать любые регистрационные действия, предусмотренные Законом Украины "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований" в отношении Акционерного общества "Белоцерковская теплоэлектроцентраль", даже не касавшиеся собрания 20 октября 2021 года, а вообще любые. Из-за этого запрета было сорвано законное собрание акционеров и предприятие не может осуществлять свою хозяйственную деятельность.

Другие акционеры предприятия, количество которых составляет более 75%, считают, что такими действиями не только наносится ущерб АО "Белоцерковская теплоэлектроцентраль" и его акционерам, но и создаются предпосылки для рейдерского захвата Белоцерковской ТЭЦ путем доведения ее до банкротства с целью лишить акционеров их имущества. А жителей Белой Церкви и крупные предприятия – теплоснабжения.

Это пощечина судебной системе Украины и безнаказанность судей, которые получают заработную плату из бюджета за счет средств налогоплательщиков, но позволяют себе выносить такие решения.

Постановлением от 06 декабря 2021 года Северный апелляционный хозяйственный суд отменил постановление Хозяйственного суда Киевской области от 20 октября 2021 года и отказал в удовлетворении заявления представителей Инвестохилс Веста об обеспечении иска. В качестве основания отмены указанного постановления апелляционный суд отметил, что это постановление является вмешательством в деятельность Белоцерковской ТЭЦ, а суд не имеет права вмешиваться в деятельность предприятия. Суд постановлением разрешил спор по существу но, запретив проводить регистрационные действия, вышел за пределы спора, что недопустимо и несоразмерно с мерами обеспечения иска.

Представители ООО "Финансовая компания Инвестохилс Веста" снова подали судебные тяжбы в Хозяйственный суд Киева, Окружной административный суд Киева и Святошинский районный суд Киева и пытаются получить постановление суда, которые очень напоминают уже отмененное постановление судьи Бацуцы В.М. и могут помочь инициаторам достичь цели – сорвать акционерное собрание, где более 75% акционеров пытаются избрать необходимые для функционирования Белоцерковской ТЭЦ органы правления. Более того, Святошинский районный суд Киева постановил обязать ПАО "Национальный депозитарий Украины" направить сообщение с указанным судебным решением депозитарным учреждениям, на счетах которых учитываются акции БТЭЦ, ходатайство об аресте таких акций и запрете совершения любых действий с указанными ценными бумагами, являющимися грубым вмешательством в хозяйственную деятельность предприятия.

Акционеры Белоцерковской ТЭЦ, инициирующие проведение собрания, приглашают других акционеров принять участие в вышеуказанном собрании акционеров и реализовать свои корпоративные права. Они открыты к диалогу, чтобы на собрании сформировать новый состав органов предприятия и не разрешить довести его до банкротства.

Уважая независимость суда и не ставя под сомнение намерения суда объективно и беспристрастно рассмотреть инициированные судебные процессы, акционеры АО "Белоцерковская теплоэлектроцентраль" просят многоуважаемый суд не помогать истцам, не вмешиваться в уставную деятельность АО "Белоцерковское тепло общего собрания акционеров, законным образом назначенного на декабрь 2021 года.

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