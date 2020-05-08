Банки взяли у НБУ кредиты на 2,4 млрд грн

Коммерческие банки привлекли долгосрочные кредиты рефинансирования в Нацбанке. Фото: Reuters

Коммерческие банки привлекли долгосрочные кредиты рефинансирования на 2, 4 млрд грн в Нацбанке.

Кредиты дали на срок от 1 до 5 лет. Об этом сообщил НБУ, в пятницу, 8 мая,

В рамках первого тендера по предоставлению долгосрочного рефинансирования 11 банкам предоставлены кредиты без ограничения по сумме.

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12 июня состоится следующий тендер по предоставлению долгосрочного рефинансирования.

"Такая поддержка долгосрочной ликвидности банков дает им возможность активнее осуществлять долгосрочные инвестиции и предоставлять кредиты реальному сектору экономики, который понес потери во время глобального кризиса, вызванного пандемией коронавируса", - отмечается в сообщении НБУ.

В апреле-июне развитие экономики сократится на 11%. Безработица вырастет до 12%. Зарплат не будут. Об этом в ежеквартальном инфляционному отчете сообщил Национальный банк.