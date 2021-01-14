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четверг, 14 января 2021 15:19

Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам

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Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Валютные кредиты должны постепенно исчезать. Фото: unsplash

Украинцы больше доверяют доллару, а не национальной валюте. Причина этого - гиперинфляция, недоверие к власти, девальвация гривны, периодические банковские кризисы. Однако Национальный банк Украины в этом году ожидает снижения долларизации экономики на 20-25%.

Возможно ли достичь такого показателя и почему это необходимо для украинской экономики, рассказал Gazeta.ua финансовый эксперт Алексей Кущ.

В НБУ заявляют, что за год возможно снижение долларизации экономики Украины до 15-20%. Сейчас она составляет 40%. Насколько это реальные планы?

Абсолютно реальные. Для дедолларизации экономики есть несколько причин. Гривна становится более популярным средством накопления у населения и бизнеса. Проценты по гривневым депозитам намного больше, чем по валютным. Многие надежные украинские банки перестали платить проценты по валютным депозитам, то есть просто бесплатно сохраняют валюту на счету. Для того, чтобы получать пассивные доходы, люди переводят валютные депозиты в гривневые.

Дедолларизация экономики происходит по нескольким каналам. Основной, по которому Нацбанк измеряет этот показатель - динамика оттока иностранной валюты из банковской системы. Второй канал - теневая экономика. Она во время курсовых стабилизаций переходит на национальную валюту. Сейчас эта тенденция тоже наблюдается.

К дедолларизации приводит и ослабление доллара на мировых рынках. Прогнозируется, что в этом году индекс американской валюты по отношению к другим резервным мировых валютам сократится примерно на 20%.

Влияют и накопления населения. В первом полугодии 2020 года этот показатель был отрицательным. Элементом теневых накоплений населения является доллар. История, когда бабушка покупает с пенсии $50 для внука, осталась в прошлом. Сейчас внук помогает бабушке прожить до следующей пенсии. То есть у людей исчезает возможность покупать доллары. Во времена кризиса теряют работу, доходы. Поэтому достают валютные "заначки", чтобы как-то прожить.

Поэтому показатель дедолларизации 15-20% реален. Я не думаю, что будет настолько радикальное сокращение, но такая тенденция характерна для всех развивающихся стран. Украина не исключение.

Долларизация - это зло для экономики?

Когда мы работаем, зарабатываем и в результате делаем накопления в долларах, то инвестируем в экономику Соединенных Штатов. Вместо того, чтобы инвестировать в свою. Человек накапливает доллары, а завтра закрылось предприятие, где он получал зарплату. В США наоборот - открылось новое, повысило конкуренцию на мировых рынках с его страной.

Послезавтра человек теряет работу, а на следующий день начинает тратить доллары, которые накопил.

Бивалютная экономика очень нестабильна с точки зрения инвестирования. Если базовые национальные активы измеряются в долларах и национальной валюте, это всегда несет существенные курсовые риски. Посмотрим на успешные развивающиеся страны. Китай, Южная Корея, Польша - это страны с очень сильными позициями национальных валют. В Польше есть явление - злотоцентризм. Поляки вообще не измеряют цены в иностранной валюте. В Украине наоборот. На предприятиях зарплату называют в долларовом эквиваленте. В этом кроется одна из причин, почему мы так отличаемся от Польши по структуре экономики и динамике развития.

Действительно ли люди готовы отказаться от валютных депозитов, ведь их больше используют как способ сохранить средства, а не заработать?

Сейчас мир входит в период нулевых, а в некоторых странах даже отрицательных процентных ставок. Например, в Швейцарии вкладчики платят комиссию банка за сохранность средств на счету, а не наоборот. Надо привыкать к тому, что вскоре украинские банки, которые платят проценты за валютные вклады, перестанут это делать. Будет просто хранения средств. Таким образом, при размещении депозита в валюте единственное, на что можно рассчитывать - девальвация гривны. А она стала сезонной валютой с циклическими колебаниями вверх-вниз. Поймать точку курсовой прибыли за счет курсовой разницы будет довольно трудно. То есть исчезнет возможность прогнозировать и планировать свои пассивные доходы. Думаю, что люди будут больше отдавать предпочтение гривневым депозитам. Конечно, если ставки по ним не будут снижаться радикально.

Для кредитов тоже важна дедолларизация. Валютные займы для населения у нас запрещены. А когда предприятие берет кредит в национальной валюте, оно не несет валютных рисков. Из-за валютных кредитов у нас очень много случаев банкротства бизнеса. Например, сейчас курс доллара 28 гривен. Предприятие взяло валютный кредит в конце 2019 по курсу 23,5. А сейчас надо обслуживать этот кредит по нынешним. То есть добавляется 20% курсовой разницы. Получается, что стоимость обслуживания этого кредита и тело вдруг стали дороже. Это уже точка непогашения. Именно поэтому валютные кредиты должны постепенно исчезать.

Даже если предприятие покупает импортное оборудование, технологии, товары, нужно брать кредиты в национальной валюте. Валютные риски должны нести банки. У них для этого есть необходимый инструментарий. А у нас валютные риски перекладываются на плечи заемщика.

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Какой уровень долларизации приемлемый для украинской экономики?

10-15% присуще для развивающихся стран. То есть полностью дедолларизировать экономику будет невозможно и нецелесообразно. Но проблема в том, что наша экономика долларизирована, а не евроизирована. Хотя законодательством заложен европейский вектор интеграции. Если ориентироваться на внешнюю валюту, мы должны выбирать евро. Потому что почти 50% экспорта идет в Евросоюз. Трудовые мигранты работают в основном в европейских странах и зарабатывают там евро. Поэтому девальвацию национальной валюты следует измерять по соотношению гривни к евро, а не к доллару.

Сколько у населения на руках наличности в долларах?

По данным Нацбанка, отток валюты из банковской системы в интересах населения и бизнеса за годы независимости составил примерно $97 миллиардов. На эту цифру можно ориентироваться с точки зрения того, сколько валюты находится сейчас за пределами банковской системы, принадлежащей украинским резидентам. Западные финансовые институты оценивают этот уровень от $40 до $60 миллиардов.

На какие сферы или процессы всего повлияет вытеснения доллара из украинской экономики?

Зависит от того, за счет чего будет происходить дедолларизация. Если в рамках программы гривнецентризма, по аналогии с злотоцентризму в Польше, то выиграют все - потребители, предприниматели, банки, государство. Чем больше будет проходить операций в государственной валюте, тем больше налогов будет получать бюджет, будет уменьшаться объем теневой экономики. Тем шире станет горизонт инвестиционного, потребительского и накопительного планирования.

Хорошо, если дедолларизация будет происходить за счет более жестких административных мер воздействия со стороны банков, налоговых органов, Национального банка. Если же будут искусственно снижать ставки по депозитам за счет жесткой финансовой политики центрального банка, то дедолларизация станет внешним явлением без положительной сути. Пузырем без экономического содержания.

42% украинцев считают доллар США наиболее выгодным и безопасным вариантом хранения денежных сбережений. Евро уступает доллару вдвое. Эту валюту считают лучшей 21%, говорится в результатах исследования Research & Branding Group.

Автор: Юлия КАРМАНСКАЯ
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