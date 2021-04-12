Банки начали списывать долги со счетов украинцев

Часть банков начала списывать долги украинцев автоматически по требованию государственных и частных исполнителей.
К системе уже подключили 7 финансовых учреждений, сообщает "Опендатабот".
Финансовые учреждения действуют согласно соответствующему приказу Минюста.
"Раньше исполнители и банки могли принудительно взимать только средства за неуплату алиментов. В других случаях банки блокировали счета, но для взыскания средств нужен был отдельный бумажный запрос. Сейчас вся процедура проходит в несколько нажатий в онлайн-режиме", - говорится в сообщении.
Списать долги могут у людей, попавших в Единый реестр должников. Сейчас там 5,5 млн долгов. Большинство из них - перед коммунальными учреждениями, за штрафы ПДД или неуплату алиментов.
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К системе автоматического списания уже подключили 7 банков:
- Таскомбанк
- Приватбанк
- Универсал Банк, известный как Монобанк
- Окси банк
- Банк Восток
- Индустриалбанк
- ПроКредит Банк
Еще 44 учреждения подключены к тестовой среде, 11 банков находятся на стадии консультаций и предварительных настроек для начала тестирования. То есть в ближайшее время к системе автоматизированного ареста присоединят 62 украинских банка с 73-х.
В феврале 2021 года задолженность по выплате зарплат выросла на 8,1% по сравнению с предыдущим месяцем.
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