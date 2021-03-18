Банки блокируют переводы украинцев: назвали причину

Ранее закон обязывал проверять операции от 150 тыс. грн. Фото: unsplash

Банки требуют от украинцев подтверждения источников дохода при оформлении депозитов и переводов.

Если клиент не может это сделать - операцию блокируют, пишет "Обозреватель".

Такие действия стали результатом усиления финансового мониторинга. Ранее закон обязывал проверять операции от 150 тыс. грн, а по новым правилам - от 400 тыс. грн.

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Проверка касается и открытия депозитов. Если украинец получает зарплату "в конверте", откладывает ее и решит занести накопленное в банк, финансовое учреждение может отказаться открывать депозит. Нужно подтвердить источник. А в случае теневого дохода легально это сделать не удастся.

"Тогда нужно идти в банк и вместе искать механизмы. Любая сумма от 250 тысяч гривен проверяется", - рассказывает управляющий партнер компании "Финансовый клуб" Руслан Черный.

С 48 обращений для оформления кредита по программе "Доступная ипотека 7%" банки согласовали всего 21% заявок.