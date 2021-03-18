Банки блокируют переводы украинцев: назвали причину

 
Ексклюзивы
1/5
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Просмотров: 369
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
Просмотров: 2556
За Харьковские соглашения не посадят ни одного депутата
За Харьковские соглашения не посадят ни одного депутата
Просмотров: 288
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
Просмотров: 1422
Введут ли в Украине третий жесткий карантин. Мнение эксперта
Введут ли в Украине третий жесткий карантин. Мнение эксперта
Просмотров: 4149
Если коротко - говняно - критик об урезанной песне Go_A для Евровидения
Если коротко - говняно - критик об урезанной песне Go_A для Евровидения
Просмотров: 720
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
Просмотров: 3807
Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади
Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади
Просмотров: 180
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Просмотров: 549
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
4 Просмотров: 2745
Фото
Все фото
3
5
5
8
5
В Днепре началось строительство нового аэропорта
В Днепре началось строительство нового аэропорта
Поляки не будут платить за &quot;понты&quot; - украинка об особенностях открытия сети кофеен
Поляки не будут платить за "понты" - украинка об особенностях открытия сети кофеен
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
В Украине начнут собирать американские вертолеты &quot;Ирокез&quot;
В Украине начнут собирать американские вертолеты "Ирокез"
&quot;Для нас сутки длится 30 часов &quot; - украинка об особенностях работы дальнобойщицей
"Для нас сутки длится 30 часов " - украинка об особенностях работы дальнобойщицей
Видео
Все видео
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Украина подписала газовые соглашения с РФ
Украина подписала газовые соглашения с РФ
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Интервью
1/5
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Просмотров: 369
"На высоком уровне Роналду может играть ещё максимум два года"
"На высоком уровне Роналду может играть ещё максимум два года"
Просмотров: 486
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Просмотров: 954
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 2844
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Просмотров: 180
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
17 марта 2021
Просмотров: 549
Важкий вибір
Що може відчувати чоловік, від якого завагітніли одразу дві жінки? Страх, шок, розгубленість? Ні, це не про Євгена, якому все життя неприємності ...
четверг, 18 марта 2021 09:55

Банки блокируют переводы украинцев: назвали причину

  Комментировать
Банки блокируют переводы украинцев: назвали причину
Ранее закон обязывал проверять операции от 150 тыс. грн. Фото: unsplash

Банки требуют от украинцев подтверждения источников дохода при оформлении депозитов и переводов.

Если клиент не может это сделать - операцию блокируют, пишет "Обозреватель".

Такие действия стали результатом усиления финансового мониторинга. Ранее закон обязывал проверять операции от 150 тыс. грн, а по новым правилам - от 400 тыс. грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали самые прибыльные и убыточные украинские банки

Проверка касается и открытия депозитов. Если украинец получает зарплату "в конверте", откладывает ее и решит занести накопленное в банк, финансовое учреждение может отказаться открывать депозит. Нужно подтвердить источник. А в случае теневого дохода легально это сделать не удастся.

"Тогда нужно идти в банк и вместе искать механизмы. Любая сумма от 250 тысяч гривен проверяется", - рассказывает управляющий партнер компании "Финансовый клуб" Руслан Черный.

С 48 обращений для оформления кредита по программе "Доступная ипотека 7%" банки согласовали всего 21% заявок.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Банки блокируют переводы украинцев: назвали причину». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
марта

Обнаружили новый спутник Сатурна

Страна-сосед возбудила суверенитет и целостность Украины

Открыли самый широкий мост в мире

Началась война из-за запрета контрабанды наркотиков

Внук Чингисхана победил поляков

Самое смертоносное торнадо в истории страны

Пропавшую 7-летнюю девочку нашли изнасилованной и задушенной

Самое читаемое
Сексуально зависимая рассказала, что готова заниматься сексом по 11 раз в день
Сексуально зависимая рассказала, что готова заниматься сексом по 11 раз в день
7
 Просмотров: 15544
Четырех насильников публично повесили
Четырех насильников публично повесили 2 Просмотров: 15067
Гороскоп на 17 марта: кому звезды предсказывают невиданный успех
Гороскоп на 17 марта: кому звезды предсказывают невиданный успех
 Просмотров: 12600
ОПЗЖ в Раде назвали террористами. Произошла драка
ОПЗЖ в Раде назвали террористами. Произошла драка Просмотров: 12546
На какие сайты украинцы заходили чаще всего в феврале
На какие сайты украинцы заходили чаще всего в феврале Просмотров: 7380
Экономика
Доллар существенно подорожал
Доллар существенно подорожал Просмотров: 702
Топ-10 высокооплачиваемых вакансий, на которые берут без резюме
Топ-10 высокооплачиваемых вакансий, на которые берут без резюме Просмотров: 1566
25% украинцев покупают отечественные товары, даже если те дороже - исследование
25% украинцев покупают отечественные товары, даже если те дороже - исследование Просмотров: 162
Местные бюджеты будут получать часть государственного дохода с горючего
Местные бюджеты будут получать часть государственного дохода с горючего Просмотров: 72
В Днепре началось строительство нового аэропорта
В Днепре началось строительство нового аэропорта
3
 Просмотров: 315
Больше всего комментируют
10
"Пошел на х * й" - Арестович обматерил на требование писать на украинском языке
7
Зеленский вызывает у украинцев преимущественно негативные эмоции
4
Бывший председатель СБУ прокомментировал резонансные "пленки"
4
Верховный суд отменил увольнение одиозной Царевич, которая судила майдановцев
3
"Это свинство!" - на ругательство Арестовича отреагировали в "Слуге народа"
Голосов: 26304
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть